吃飽直接躺下是大忌！高麗菜、南瓜成「胃保護衣」

細嚼慢嚥加上適當飲食選擇，是改善胃部不適的關鍵。營養師珊珊分享，胃部問題多與日常飲食和生活習慣密切相關，從減少刺激性食物攝取到改變進食方式，只要持續兩週，身體就能感受明顯差異。

營養師珊珊特別提醒，生活習慣對胃部健康影響重大。（圖／Photo AC）

「餐後不要直接躺下，適當散步有助於促進消化。」營養師珊珊特別提醒，生活習慣對胃部健康影響重大，避免穿著過緊的衣褲能有效減少腹部壓力，降低胃酸逆流機會。此外，維持理想體重並控制在七分飽的飲食量，也是改善胃部不適的有效方法。

在飲食選擇方面，營養師珊珊建議民眾應減少辣椒、咖啡因、酒精等刺激性食品的攝取，這些食物容易刺激胃黏膜造成不適。相反地，多選擇高麗菜、南瓜、秋葵等顧胃食物，能為胃部提供保護層，有效降低損傷風險。同時，減少甜食和精緻糖的攝取也能避免刺激胃酸過度分泌。

營養師珊珊強調，細嚼慢嚥是最簡單且低成本的顧胃方法。食物在口腔中充分咀嚼後再吞下，可顯著降低胃部負擔，幫助消化系統更有效率地運作。她鼓勵民眾，「如果最近也覺得胃卡卡，不妨從這餐開始做改變，連續一兩週，你會發現身體能聽得見你的照顧。」

針對胃食道逆流的改善，基因醫師張家銘也提出三大方向的生活調整建議。首先是調整胃酸節奏，包括將晚餐時間提前至睡前三小時以上，減少油脂攝取以加速胃排空。其次是穩定迷走神經，如飯後散步十分鐘、睡覺時稍微墊高床頭。第三是提升清酸能力，包括多喝水、咀嚼無糖口香糖、放慢進食速度等。

