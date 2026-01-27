吃飽睏頻繁「暈碳」 恐是糖尿病前兆

近期在社群平台與健康話題中，頻繁出現的"暈碳"一詞，不少人用來形容自己，一吃完飯就想睡、全身沒力的情形。以正常來說，血糖進入細胞後，會送進粒線體轉換成能量，供大腦、肌肉使用，出現輕微倦怠、不用太緊張，但如果一周出現2~3次，而且是白天發生，就要特別留意，並不是單純血糖波動，可能是粒線體出問題，或是糖尿病前兆。尤其冬天、節慶時風險更高。醫師建議，想改善可以從飲食順序、運動著手，才不會壞了健康。

大口吃下飯糰好滿足，不過卻有不少人發現，只要一吃下這種高碳水食物後，腦袋馬上斷訊，精神不濟又想睡。新光醫院健康管理部醫療副主任 柳朋馳：「這類的族群，他可能在吃飯的過程當中，血糖的升高到降低的過程之間會太快，或者是變異度太大的時候，就會出現類似像這種，無力 想睡的一個表現。」

吃飽就想睡的暈碳現象，特別容易發生在糖尿病族群，此外、國外期刊針對93位，第一型糖尿病患者研究發現，遇上天氣冷、還有節慶的時候，受試者，餐後血糖波動和疲勞感相對比較高。另一篇研究則顯示，節慶期間，因為高油、高糖；加上作息混亂、活動量減少，讓平均血糖上升5.59％。新光醫院健康管理部醫療副主任 柳朋馳：「高升糖或者是說，有的人他是喝一些糖水，來當成一餐的早餐，或者是說高糖量的飲料，這都有可能讓我們瞬間血糖上升，可是因為它又好消化，所以就會下降得非常地快。」

台北榮總遺傳優生科主任張家銘：「粒線體功能的失調，接下來 它造成胰島素阻抗，雖然說有血糖 那可是它進不到細胞，細胞沒辦法去用它，接下來就造成 ，譬如說 大腦錯誤的反應。」

血糖出問題，背後攸關粒線體能量、代謝失衡，想改善，可以在飯後，運動10到15分鐘，穩定血糖；良好睡眠習慣，讓粒線體修復，至於飲食部分，盡量晚餐後，12小時內不進食，吃飯時，搭配正確進食順序。台北榮總遺傳優生科主任張家銘：「先吃菜 蛋白質 然後再吃澱粉，澱粉後面吃，因為你先吃菜之後，它這些纖維會緩衝，緩衝血糖 你再吃澱粉，它就不會那麼大幅度振盪。」

新光醫院健康管理部醫療副主任 柳朋馳：「白天那種9點 10點，就出現類似所謂的糖暈的情況，那這種情況 你可能就要開始留意了，這就代表說 你可能在對某一些，在每一餐的攝取上，只要含到高碳水化合物的部分，就會出現這樣的表現，那可能就要去留意自己，是不是有糖尿病的一個風險。」

暈碳，是身體發出的提醒，一周如果出現二次到三次，就要特別留意，及早改善生活、追蹤健康，才不會壞了精神。

