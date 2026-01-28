吃飽飯就想睡覺？營養師示警「糖暈是惡性循環」可靠4招調整
不少民眾吃飽飯就想睡覺，近來「早餐一顆飯糰堪比成年人的安眠藥」更成為社群上的熱門笑點，對此營養師何沂霖指出，其實糖暈是一種惡性循環，長期下來對身體有許多危害，想減少糖暈，可以謹記4要點，來調整身體的狀況。
營養師何沂霖在臉書專頁分享，吃下大量高糖分或米飯、麵包、麵食等精緻澱粉後，血糖會迅速飆升，身體為了把血糖降下來，會大量分泌胰島素，導致血糖不只降，還會降得太低，而血糖大起大落就是糖暈的原因。
很多人可能以前不會有糖暈的狀況，但這幾年開始有類似問題，對此營養師何沂霖說明，隨著年紀增加，身體對糖的耐受度會下降，明明都是吃一樣的食物，年輕時胰島素反應不會這麼大，但長期高糖、高澱粉飲食下，就會越來越明顯，容易吃完飯就很想睡覺，腦霧、注意力容易不集中、很難專注，情緒容易煩躁、易怒或者焦慮，身體感到無力虛弱，有時會有輕微手抖或者流汗；這也是血糖控制不好的糖尿病患者會有的狀況，因為血糖大起大落，且變化範圍會比健康者更廣。
營養師何沂霖指出，糖暈是一種惡性循環，攝取高糖後血糖飆升，胰島素過度反應，導致血糖大跌，進而感到想睡、渴望更多甜食， 長期下來容易增加腹部脂肪、胰島素阻抗，提高糖尿病等風險；想減少糖暈，可以從4件事開始：
調整飲食順序：先吃蔬菜或者蛋白質，再吃澱粉類；甜食、水果放在正餐後少量吃。
選擇優質澱粉：糙米、芋頭、玉米、馬鈴薯等澱粉，含纖維，血糖上升速度比較慢。
澱粉、水果搭配蛋白質：蛋白質幫助減緩消化速度，減少血糖波動。
飯後動一動：飯後走路10～15分鐘，就可以有效讓肌肉使用血糖，避免胰島素過度分泌。
撰稿：吳怡萱
其他人也在看
霍諾德吃素「卻練出神人肌力」！醫揭「2食物」是關鍵 還能降膽固醇
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101，他的生活習慣也受到關注。營養醫學專家劉博仁指出，霍諾德的飲食以植物性食物為主，不禁讓外界好奇「真的足以支撐這種極限體能嗎？」其實只要掌握3個「蛋白質增肌策略」，素食者也能練出強健肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 4則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 4 小時前 ・ 13則留言
青花菜、白花椰、花椰菜苗哪個最營養？多項研究推薦：它抗癌、控糖
花椰菜是健康「防護罩」。營養師薛曉晶表示，多種研究肯定，花椰菜具有抗癌、護心、控糖等功效。 花椰菜具有抗癌效果 根據2025年《Cancer Epidemiol Biomarkers Prev健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14則留言
罹甲狀腺癌...醫竟恭喜中樂透！ 38歲女早期發現、術後1天就出院
衛福部最新統計顯示，甲狀腺癌已成為國人十大癌症發生率第7位，平均每年新增病例達5000例，其中女性患者約為男性的3倍。彰化基督教醫院總院院長陳穆寬指出，最常見的乳突細胞癌佔比超過80%，透過超音波導引細針穿刺即可診斷，及早治療幾乎都能痊癒。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
水果這樣吃糖尿病風險降36％！哪種水果最控糖？3招挑選祕訣曝
怕血糖高不敢吃水果？研究發現，吃水果反而能降低糖尿病風險。2025年美國糖尿病學會最新飲食指引也建議，選擇高營養密度食物，如蔬菜、水果，可有效控糖。 每天吃2份水果 糖尿病風險降36％ 糖尿病健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
300萬台人注意！醫曝「它」最能預防糖尿病：不是飲食
台灣糖尿病患人數恐超過300萬，何種生活方式最能降低胰島素抗性，備受關注。醫師王介立表示，對於糖尿病患者，最有效且有效降低胰島素抗性的方法，不是飲食，而是運動。他表示，人在進食後、胰島素濃度上升時，血糖會優先導向先前活動過的肌肉組織以回補肝醣，且此效果能持續好幾個小時。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9則留言
Alex Honnold幾乎吃素怎有極限體力爬台北101？醫師揭密：兩類食物同時吃等於肉
徒手攀岩傳奇Alex Honnold成功征服台北101，樓高超過500公尺、完全沒有繩索保護的畫面，讓許多人看到手心狂冒汗、想上廁所。更讓人好奇的是，他長期採用99%的植物性飲食，怎會有如此狂的體力和肌耐力？營養功能醫學醫師劉博仁指出，其實只要同時攝取豆類和穀類，效果幾乎等同於吃肉。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
關穎自曝邁入更年期「全身細胞都不舒服」！靠這樣緩解不適、防衰老
49歲時尚名媛關穎近日與理科太太一起合開Podcast新節目《人生五分熟》，並在節目上自爆處於更年期前期，讓她睡也睡不好、吃也吃不好，什麼都不對勁，身體還忽冷忽熱，而且變胖也瘦不下來。 關穎邁入健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
冬天是減重好時機！靠這3個簡單習慣，45歲從95kg穩穩瘦到74kg
冬天其實是適合減重的季節。一位45歲的過來人曾胖到95公斤，在經歷節食復胖與健身半途而廢的挫折後，最後靠著三項簡單的方法，成功減掉21公斤。這套方法不需挨餓也不必劇烈運動，只要透過生活習慣的調整，就能讓體重穩穩下降。姊妹淘 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
菠菜是天然的營養倉庫！護眼睛、骨頭、提升免疫 醫師大推1吃法
菠菜營養滿分，但該如何吃才能兼顧美味與健康呢？功能醫學科醫師劉博仁指出，菠菜被譽為「天然的營養倉庫」，富含維生素A、C、K、葉酸等多種營養素，有助於維持視力、免疫力、骨骼等健康。不過，菠菜中也含有高量健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2則留言
省萬元！皮蛇疫苗補助搶破頭 全台13縣市最新資訊一次看
彰化縣政府於1月20日正式啟動帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗補助計畫，除低收入戶、中低收入戶長者全額免費，還有限額補助1萬人讓長者可用6000元價格施打原價17000元的帶狀疱疹疫苗，形同現省1萬多元，吸引大批民眾排隊搶打。目前國內已有多個縣市提供不同程度的帶狀皰疹疫苗補助或免費接種，最高可省下近1萬7的自費開銷。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
肯爺道歉！刊登《華爾街日報》全版廣告 身陷躁鬱症吐心聲
美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（現改名為Ye）去年2月帶著老婆碧昂卡亂入第67屆葛萊美音樂獎紅毯，因為老婆身穿透明薄紗，幾乎是三點全露，立刻被請離現場。肯伊威斯特不少詭異行為都掀起討論，不料，他在26日(美國時間)在《華爾街日報》刊登全版廣告，針對過去的爭議行為公開道歉，並且進行說明。尤其針對先前反猶太主義的言論與行為，表示深切遺憾。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
霍諾德吃素登101！最愛啃「這蔬菜」 專家讚爆：運動員的神物
美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日徒手登上台北101，震撼全球，他堅持的植物性飲食也備受關注，尤其他常啃紅甜椒當點心。營養師呂美寶表示，許多運動科學研究證實，甜椒可提供重要的生理支持，例如加速結締組織的修復、優化滲透壓與水分穩定等好處。三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前 ・ 發表留言
別把咖啡當早餐！黃軒示警：錯過代謝開機鍵 延後一小時心血管風險增
醫師黃軒示警，上班族早餐只喝咖啡恐錯失「代謝開機」黃金時刻。他引用國際研究指出，進食時間是護心關鍵。早餐若超過9點才吃，心血管疾病風險隨時間遞增；晚餐若晚於9點，中風風險更暴增28%。黃軒醫師強調，早餐是人體代謝啟動的關鍵，規律且營養均衡的早餐能穩定血糖，降低糖尿病、肥胖、高血壓及心血管疾病風險，絕非一杯咖啡能替代。他呼籲，真正的營養治療在於準時吃飯，並建議午餐攝取足夠蛋白質與蔬菜，晚餐則避免太晚三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
吃素不一定健康？專家曝「偽豆類」恐越吃越胖 百頁豆腐也上榜
攝取足夠的蛋白質，對維持身體健康相當重要。營養師曾建銘指出，雖然市面上許多素食產品標榜高蛋白，但往往同時含有較高的鈉與油脂，若未多加留意，反而可能增加健康負擔，因此在補充營養的同時，「選對來源」才是關鍵。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
吃滷味夾青菜更健康？營養師揭「1地雷」卡超多浮油 黃金搭配法曝光
曾建銘在臉書粉專表示，許多人習慣在滷味中夾取大量葉菜類，認為有助於均衡飲食，但像大陸妹、空心菜等葉菜，在汆燙後結構鬆散、表面起皺，反而容易吸附滷湯中的浮油，攝取到的油脂可能超出想像。他建議，選擇表面光滑、結構緊實的蔬菜較為理想，例如白蘿蔔、杏鮑菇、木耳、...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 發表留言
台人常吃1類早餐被列一級致癌物！醫：大腸癌風險增18%
生活中心／張予柔報導隨著現代人越來越注重健康，早餐已經成了許多民眾日常關注的重點，但醫生提醒，台人愛吃的「1類早餐」，其實早已被世界衛生組織（WHO）列為「第一級致癌物」，危險程度甚至與菸草、石棉相當。食安專家韋恩在粉專「韋恩的食農生活」指出，政府對其危害的作為仍有限，民眾應提高警覺。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
8成胃癌與「幽門桿菌」有關！1月起公費篩檢上路 哪些人可篩檢？如何檢測？
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文胃癌是台灣十大癌症之一，根據國健署資料顯示，約有8－9成胃癌是因幽門螺旋桿菌（HP）感染所致。為降低胃癌發生率，衛福部宣布，自今（2026）年起，45－74歲民眾可終身免費接受1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌（HPSA）」服務。幽門螺旋桿菌是胃癌主要危險因子 20歲以上盛行率達30％根據衛福部資料顯示，在國人十大癌症中，胃癌死亡人數排名第7位、發生人數排名第9位，每年約有4,000人以上被診斷為胃癌，更有2,000多人死於胃癌。胃癌危險因子包括胃幽門螺旋桿菌感染、飲食習慣（高鹽、醃製、煙燻等）、吸菸、家族遺傳性胃癌等。其中，「胃幽門螺旋桿菌感染」是造成胃癌發生的主要危險因子。國健署癌症防治組科長徐翠霞表示，胃幽門螺旋桿菌是一級致癌物，感染後胃癌風險會增加6倍，約80－90％胃癌都是感染胃幽門螺旋桿菌造成的。國健署指出，20歲以上成年人胃幽門螺旋桿菌感染盛行率為30％，因此降低風險的第一步就是及早接受胃幽門螺旋桿菌檢測。幽門桿菌有「這些」檢測方式 公費篩檢怎麼測？誰能篩？目前，胃幽門螺旋桿菌檢測可分為侵入性檢查、非侵入性檢查等2大方式：侵入KingNet 國家網路醫藥 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
小夾子大功用 140公斤妙齡女減掉一半體重
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 31歲吳小姐體重高達140公斤，走兩三步路就容易喘，胃食道逆流狀況也很嚴重。因為擔心身體狀況會越來越差，所以下定決心要開始減重，曾經試過多種好醫師新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言