吃飽飯就想睡覺？營養師示警「糖暈是惡性循環」可靠4招調整

不少民眾吃飽飯就想睡覺，近來「早餐一顆飯糰堪比成年人的安眠藥」更成為社群上的熱門笑點，對此營養師何沂霖指出，其實糖暈是一種惡性循環，長期下來對身體有許多危害，想減少糖暈，可以謹記4要點，來調整身體的狀況。

營養師何沂霖在臉書專頁分享，吃下大量高糖分或米飯、麵包、麵食等精緻澱粉後，血糖會迅速飆升，身體為了把血糖降下來，會大量分泌胰島素，導致血糖不只降，還會降得太低，而血糖大起大落就是糖暈的原因。

很多人可能以前不會有糖暈的狀況，但這幾年開始有類似問題，對此營養師何沂霖說明，隨著年紀增加，身體對糖的耐受度會下降，明明都是吃一樣的食物，年輕時胰島素反應不會這麼大，但長期高糖、高澱粉飲食下，就會越來越明顯，容易吃完飯就很想睡覺，腦霧、注意力容易不集中、很難專注，情緒容易煩躁、易怒或者焦慮，身體感到無力虛弱，有時會有輕微手抖或者流汗；這也是血糖控制不好的糖尿病患者會有的狀況，因為血糖大起大落，且變化範圍會比健康者更廣。

營養師何沂霖指出，糖暈是一種惡性循環，攝取高糖後血糖飆升，胰島素過度反應，導致血糖大跌，進而感到想睡、渴望更多甜食， 長期下來容易增加腹部脂肪、胰島素阻抗，提高糖尿病等風險；想減少糖暈，可以從4件事開始：

調整飲食順序 ：先吃蔬菜或者蛋白質，再吃澱粉類；甜食、水果放在正餐後少量吃。

選擇優質澱粉 ：糙米、芋頭、玉米、馬鈴薯等澱粉，含纖維，血糖上升速度比較慢。

澱粉、水果搭配蛋白質 ：蛋白質幫助減緩消化速度，減少血糖波動。

飯後動一動：飯後走路10～15分鐘，就可以有效讓肌肉使用血糖，避免胰島素過度分泌。

撰稿：吳怡萱



