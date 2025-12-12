吃飽飯就想睡！醫揭原因：冬天更容易發生
[NOWnews今日新聞] 日前在社群媒體 Threads 上有網友發出一則貼文，「32歲不暈船，但暈碳。」，引發許多網友共鳴；而醫師提到，所謂「暈碳」指的是身體對於血糖劇烈波動所產生的生理反應，出現放空、想睡等現象，研究更發現，這樣的狀態更容易在冷的時候發生。
網路流行語「暈船」指的是，對於曖昧對象的小動作容易過分心動、投入。而社群媒體Threads有網友則開玩笑發文，「32歲不暈船，但暈碳。」意思是自己32歲了，以經不會再暈船，但可能會因為吃飽飯出現「餐後嗜睡」的情況。
新竹初日診所院長魏士航也解釋，所謂的「暈碳」，在醫學上稱為「餐後嗜睡症（postprandial somnolence）」，是身體應對血糖劇烈波動所產生的生理反應，如副交感神經訊號增強，讓人出現放空、昏沉、想睡的現象。
魏士航指出，刊登於《Endocrine》的一項研究，追蹤93位第一型糖尿病患者連續配戴血糖監測儀長達一年，並將冬季至春季，12月至隔年5月視為「冷季」進行比較。
魏士航提到，結果顯示，冷季的血糖標準差（SD）落在59.3至61.9mg/dL，明顯高於暖季的56.6至58.2 mg/dL。天氣轉冷時，活動量下降、食慾增加，是血糖更不穩定的重要原因之一。
氣溫降低後，身體為了維持體溫會提高基礎耗能，因此會需要更多能量(熱量)來維持運作，讓身體食慾增加，但濕冷天氣又會降低外出意願，活動量明顯減少，形成「吃得多、動得少」的典型冬季代謝模式，也放大了血糖的波動幅度。
歲末、假期血糖容易失控 醫：台灣冬天更會當機
魏士航說，另一篇刊載於《Science Advances》的研究也指出，歲末假期是血糖最容易失控的時段。數據顯示，聖誕節後兩天血糖控制明顯惡化，目標範圍時間下降 7.02%，平均血糖上升 5.59%。節慶中高脂、高糖的飲食，加上作息混亂，都是造成血糖短時間內劇烈波動的關鍵。
魏士航補充，雖然上述研究的受試者為第一型糖尿病患者，數據無法直接套用在一般民眾身上，但季節帶來的代謝變化對所有人都具參考價值。
以台灣冬季為例，濕冷環境讓人更常待在室內，當活動量下降，肌肉使用葡萄糖的效率下降，胰島素反應也會變得遲緩。於是同樣一顆飯糰，夏天活動量高時吃下去無感，但在冬季活動不足時，血糖更可能「衝太快、掉太急」，導致飯後特別容易出現暈碳、疲倦或短暫「當機」。
但要如何減少「暈碳」的情況發生？魏士航也提出5個簡單且能立即執行的方式：
1.早餐避免單純高碳水組合
飯糰、麵包配奶茶等組合容易讓血糖迅速拉升，引發「早晨斷電」。可改以茶葉蛋、無糖豆漿搭配蔬菜等組合，讓血糖更平穩。
2.午餐遵循水、肉、菜、飯、果的進食順序
先吃澱粉，血糖會快速上升；相反地，先吃蛋白質與蔬菜，能延緩血糖反應、提高飽足感，有效降低餐後疲倦。
3.餐後至少步行5分鐘
短暫步行即可促進葡萄糖利用，減少血糖波動，比單靠咖啡提神更能避免「餐後昏睡潮」。
4. 白天多曬光，提高清醒度
接觸自然光有助維持生理節奏，使餐後的疲倦感不至於過度放大。
5.經常性暈碳，建議進行進一步評估
可能與血糖調節能力下降或代謝耐受度變差有關。
魏士航提醒，暈碳並不是單純的「吃太飽」，而是反映身體在面對碳水時的調節能力。若餐後經常「斷訊」，代表代謝可能已超載。
