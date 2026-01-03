吃飽「一陣冷風吹來」頭暈、噁心 她竟心房顫動短暫性中風！ 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

冬天一陣冷風襲來都可能險要命！國泰醫院就收治一名中年婦人，因平日工作時間長，尤其冬季下班時都已月黑風高，某天工作天用完晚餐後，一踏出餐廳，一陣冷風直吹而來，讓她突然心跳加速並伴隨著頭暈噁心，跌坐在地上，身旁友人發現不對勁趕緊將她送至急診，診斷出心房顫動，還發現有短暫性中風情形，必須住院觀察。

國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓表示，隨著氣溫下降，冬天不僅讓人手腳冰冷，也讓心臟變得「不安分」。臨床上發現冬季是心律不整特別是心房顫動的好發季節。許多病人原本心跳規律，但在天氣轉冷後，卻突然出現心悸、胸悶或頭暈等症狀，甚至因此中風住院。

黃奭毓指出，心房顫動是一種常見的心律不整，主要是心房內的電流傳導混亂、快速且不規則，導致心臟收縮失去節奏。正常情況下，心臟跳動像整齊的鼓點；但在心房顫動時，心房像是「亂敲鑼鼓」，心室也跟著節奏紊亂，使血液無法有效輸出。

這種不規則的心跳會使血液滯留在心房內形成血栓，黃奭毓說，一旦血栓脫落進入腦部，就可能引發缺血性腦中風。根據研究，心房顫動患者的中風風險是一般人的5倍，且中風後的預後較差。

以該名婦人為例，在醫師建議下，接受了根治性治療的電燒手術，因家人擔心手術風險，所以選擇了較低風險的脈衝場消融術，在手術成功完成後很快地順利出院。

黃奭毓提醒，冬季心房顫動發作率上升，與以下幾個原因有關。包括：氣溫驟降會造成血管收縮、血壓升高，使心臟負荷加重。交感神經活性上升，心跳更容易不穩定。呼吸道感染、感冒或發燒，也會誘發心律不整。冬季活動量減少、體重增加、血壓與血糖控制較差，都是潛在誘因。

黃奭毓強調，特別是在高齡族群、高血壓、糖尿病、心臟病或慢性腎臟病患者中，更容易因上述因素導致心房顫動發作。而心房顫動的表現因人而異，部分病人甚至沒有明顯感覺。常見症狀包括：心悸、心跳不規則或跳太快、胸悶、呼吸困難、頭暈、疲倦、甚至發生中風。若出現這些症狀，建議及早就醫進行心電圖或24小時心律監測確認診斷。

預防之道，黃奭毓建議，得從維持良好的生活習慣做起，保持適度運動，避免過度勞累或暴露極冷極熱的環境。控制血壓、血糖與體重。減少過量咖啡因與酒精攝取。規律服藥與追蹤，尤其是已有心臟病或三高者。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

