吃飽「1狀態」慘了！最新研究：糖尿病、心梗、中風、癌症接著來

記者施春美／台北報導

醫師張家銘表示，人進食後，血糖升高，胰島素會大量分泌，以便讓血糖進入細胞。(示意圖／Pixabay)

許多人有「吃飽就很睏倦」的經驗，醫師張家銘表示，這是人進食後，血糖升高，胰島素會大量分泌，以便讓血糖進入細胞，但卻出現胰島素阻抗，使細胞得不到養分而睏倦，亦即陷入「吃多卻易累、仍想吃甜食」的惡性循環。他表示，胰島素阻抗不只是糖尿病前期，還與脂肪肝、心血管疾病、失智、癌症、腎臟病有關。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，很多人曾有「吃飽就很睏」的經驗，過去以為，是因血液進入腸胃消化食物，所以大腦暫時缺血，才會想睡，但這說法並不正確。

胰島素阻抗害人吃飽就睏！還更想吃甜食

張家銘表示，真正的原因為血糖數值高，而細胞卻處於飢餓中。這是因為人體出現「胰島素阻抗」，飯後血糖飆升，但糖無法進入細胞，細胞一缺能量，就會對大腦發出訊號要求補充能量，大腦的直覺反應為2件事，一為想補充能量，而特別想吃甜食；二為進入省電模式，讓人很想睡。

張家銘表示，正常情況下，胰島素負責讓葡萄糖進入細胞，糖進入細胞後會轉成能量，但胰島素阻抗出現時，胰島素即使大量分泌，糖仍卡在血液中、無法進入細胞。這會讓肚子越來越大。他說明，因為葡萄糖無法進入細胞，會被轉成脂肪貯存在腹部；此外，因能量卡在血液中，細胞無法獲得能量，所以人越來越累。

胰島素阻抗不只害糖尿病 也恐釀脂肪肝、腎病、失智、癌症

張家銘表示，很多人以為胰島素阻抗就是糖尿病前期，但2025年的大型研究指出，胰島素阻抗其實是一種全身性的分子狀態，與脂肪肝、心血管疾病、腎臟病、失智，甚至癌症都有關。

他表示，該篇研究明確說明最早出問題的，通常是脂毒性。當內臟脂肪太多，脂肪酸會跑進肌肉、肝、胰臟，干擾胰島素的訊號傳遞。生活中最明顯的就是下列變化：

1. 肚子先大起來，腰圍增加得比體重還快

2. 體脂率上升，肌肉量下降

3. 三酸甘油酯上升，高密度膽固醇變低

代謝性發炎是身體長期處在警戒狀態

張家銘表示，當脂肪細胞變大，免疫細胞會跑進脂肪組織，開始分泌腫瘤壞死因子，導致代謝性發炎。這種發炎不會讓人發燒，但讓人一直覺得累、睡不好、情緒不穩、注意力下降。此即為免疫系統長期處在代謝壓力下的表現。

粒線體壓力讓人像老化的電池般 容易累、腦霧

張家銘表示，該研究也提到「粒線體壓力」。當糖與脂肪長期過多，粒線體會持續超載，產生很多活性氧，降低能量轉換效率。人就會出現運動後需要很長時間才能恢復、現在很容易腦霧、早上醒來仍感覺不清醒，這些並非老化，而是能量工廠開始吃力了。

張家銘表示，面對胰島素阻抗，重點不只是減重，而是讓細胞重新學會怎麼用能量。他提供下列原則：

1. 規律做肌力運動，讓肌肉變成脂肪的主要消耗場。少吃精製糖、少碰超加工食品，以減少會干擾訊號的脂質分子。

2. 降低發炎反應。睡眠必須規律，因為它直接影響發炎。壓力管理能調整交感神經與免疫系統。

3. 讓粒線體慢慢恢復。間歇性運動、走路、肌力訓練，都在訓練細胞更有效率地產生能量。

