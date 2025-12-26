吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

「聖誕節吃中餐」早已成為美國猶太社群中廣為流傳的習俗，其源頭可追溯至曼哈頓下東城。歷史上，這裡既是猶太移民的重要聚居地，也鄰近華埠。在聖誕節當天，多數餐廳與商店歇業，仍照常營業的中餐館便成為不慶祝聖誕節族群的自然選擇。

今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。這家1938年開業的店是華埠歷史第二悠久的餐廳，僅次於南華冰室。聖誕當天，店內並未專門推出「猶太特製」菜單，但經典的餃子、炒麵與熱菜一如往常，店門口大排長龍，食客均都來自五湖四海。

華埠商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟表示，華埠老一輩之間常開玩笑說，如果中餐館在聖誕節關門，猶太人可能真的會「沒地方吃飯」。在他看來，華人與猶太文化之間有著某種親近性，兩者都是歷史悠久、重視家庭與傳統的文化，這也是這項習俗能夠長久延續的重要原因。

隨著城市發展，聖誕節當日開店的餐廳也不僅限於中餐，日料、韓餐、甚至各類快餐也都開始在聖誕當天營業，近年來，來華埠吃中餐的食客人潮依舊，但愈來愈多的是西語裔、非華人的亞裔等族群。在陳作舟看來，他並不擔心這項紐約猶太社區傳統會隨著時代改變而消失，「一到聖誕節，大家第一件事就是上網查，今天有哪些餐館開門，這本身就說明了，多數餐館是不開的。」

他說，華埠商家近年也會提前透過社群平台提醒顧客「我們聖誕節照常營業」，現在的中餐吸引的不僅是猶太人，更包括各族裔的消費者。

歷史上，無論是在曼哈頓下東城還是布碌崙(布魯克林)，都存在華人和猶太人共居的社區，不同少數族裔得以在節日中共享餐桌。在布碌崙，一家由猶太人經營的餐廳Mile End Deli，已連續16年在聖誕節當天推出中餐風格菜單。

餐廳老闆此前也曾接受世報表示，某些年份客流量起伏，並不代表傳統正在消失。今年，Mile End Deli將中餐中的炒河粉、薑汁牛肉、餃子等元素，與猶太熟食店特色結合，菜單甚至加入白魚仿蟹角與哈拉麵包芝麻蝦吐司等創意融合料理。

