吃饅頭到一半被叫上台當「叔叔」！曾國城大喊「很不道德」

王偉忠監製的舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》目前正在新北市空軍三重一村老眷村實景演出，舞台劇搭配眷村菜辦桌、吸引許多藝人來看戲。曾國城、屈中恆意外被主持人黃云歆喊上台擔任新郎周定緯的叔叔，曾國城嘴裡剛咬下一大口抹了豆腐乳的山東饅頭，邊嚼邊上台，好不容易吞下肚說：「吃饅頭的時候叫人上台，是很不道德的！」

舞台劇每次演出都會邀請觀眾上台，擔任新郎的親人，剛巧曾國城、屈中恆到場看戲，就成為最佳的新郎叔叔人選。屈中恆還自我介紹是來自《寶島一村》的趙漢斌，讓飾演王村長的岑永康納悶，明明新郎姓李，怎麼叔叔姓趙？台下觀眾立刻腦補大喊「是表叔！」讓全場哄堂大笑。

周定緯在劇中飾演個性純樸的工程師，對滿場賓客介紹半導體原理，大家聽得一知半解似懂非懂，曾國城妙評「半導體很重要，海綿體也很重要！」屈中恆也以自己家有四千金為例，勉勵周定緯飾演的新郎要好好維護海綿體，就能夠增產報國了，讓飾演岳父的岑永康頻頻揮汗，深怕來賓太失控。

最近天氣降溫，三重《一村喜事：康樂隊來了》演出現場熱鬧滾滾、星光熠熠，一開場軍歌答數，台下的小馬倪子鈞就被找上台答數，重溫軍旅時光；而精彩的特技表演則改請炎亞綸上台轉球，炎亞綸在特技老師協助下，手指上真有一顆球轉個不停，驚訝不已。

