吃香腸怕吃進亞硝酸鹽致癌？無毒教母譚敦慈曝解毒神劑

毒物科專家、俠醫林杰樑，2013年感染病毒病逝，遺孀、護理師譚敦慈至今仍推廣丈夫生前宣揚的無毒飲食與生活方式。近日受邀上民視節目「新聞觀測站」，分享秋冬季節到來，怎麼吃才健康！

譚敦慈：「我常常問大家說染頭髮毒？還是熱湯熱茶熱咖啡毒？方慈，妳覺得哪個毒？」

劉方慈：「我以為染頭髮比較毒，而食物就是要趁熱吃。」

「趁熱吃」的習慣，竟然比染髮還容易讓癌症悄悄上身？護理師譚敦慈，受邀上「新聞觀測站」節目說明，世界衛生組織國際癌症研究中心，每年都會對致癌物提出警告，染髮劑被歸類在第3類，亦即目前沒有明確證據會致癌。但是2A類，對人類極有可能致癌，大於攝氏65度的熱飲，確定容易傷食道，可能造成食道癌！

譚敦慈：「那怎麼知道是65度呢？譬如說這是一個杯子，或是你今天舀了一個麻辣鍋的湯，你用手去摸它，覺得熱、不會燙你的手，就是65度C以下，這時候就可以喝。」

會燙手就是會燙食道，喝湯前多一個動作，保健康。想品嚐小吃，卻擔心傷身，譚敦慈也有撇步，芭樂配香腸，邊吃邊「解毒」。

譚敦慈：「高維生素C的東西，可以抑制亞硝胺的形成，像我兒子他們也很喜歡吃香腸，他們就會說，媽妳可不可以煎香腸？我都OK，但是我在煎香腸，不要直接去煎、去炸、去烤，因為亞硝酸鹽遇熱容易形成亞硝胺，我通常會把香腸戳很多洞之後，直接放水裡去煮，之後再稍微煎、烤一下，是OK的。」

身為俠醫林杰樑遺孀，譚敦慈至今仍推廣無毒飲食與生活方式，不遺餘力。自己也均衡飲食、規律運動，以防讓最怕的失智找上門。

譚敦慈：「因為不管是林(杰樑)醫師或我，都是非常害怕麻煩別人。所以在我們家，生死並不是一個禁忌的話題。」

生活積極自律，心態豁達瀟灑，64歲「無毒教母」譚敦慈，要優雅過人生下半場。

譚敦慈完整訪談，11/1(六)民視新聞台53頻道、民視新聞Youtube首播。

護理師譚敦慈示範如何知道熱湯熱飲有無超過攝氏65度。

譚敦慈與兩位從醫的兒子帶著林杰樑的照片一起登山。

主持人劉方慈從譚敦慈得知喝過熱湯飲比染髮更容易致癌時相當驚訝。

