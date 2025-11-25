吃香蕉會咳嗽是真的？醫「揭2關鍵」嘆老祖宗太神！一票網長知識

健康中心／李紹宏報導

台灣盛產香蕉，一口咬下，香甜Ｑ軟，讓人忍不住一根接一根。不過，民間也曾流傳「吃香蕉會咳嗽」的說法，雖然不少人認為只是刻板觀念，不過有醫師參閱研究文獻後發現，這種說法「還真的有些道理」，並揭露兩個關鍵，使部分民眾會有過敏反應，讓一票網友直呼長知識了。

醫師參考文獻後發現，「吃香蕉會咳嗽」的傳言的確有幾分道理。（圖／翻攝自Pixabay）

咳嗽元兇！香蕉含有哪些蛋白質過敏源？

徐嘉賢醫師在臉書上指出，過去的質疑聲浪認為，對一般健康人而言，吃香蕉與咳嗽並無直接關聯。然而，從免疫學角度來看，香蕉富含多種蛋白質過敏原（例如 Mus a 1、Mus a 2、Mus a 3 等）。

廣告 廣告

這些蛋白質對本身具有過敏體質、氣喘（哮喘）或異位性皮膚炎的族群而言，可能在食用香蕉後會引發過敏反應，導致一系列症狀，包括咳嗽、喉嚨癢，甚至出現口腔過敏症候群（OAS）。

香蕉的「過敏交叉反應」如何運作？

徐嘉賢也分享另一個有趣的科學解釋，即「過敏交叉反應」。文獻中提到，香蕉的蛋白質結構與某些常見的過敏原（如花粉或乳膠）有相似之處。因此，部分對花粉或乳膠過敏的患者，當他們吃下香蕉時，免疫系統可能會「將香蕉蛋白誤認為是花粉或乳膠過敏原」，進而啟動防禦機制，引發過敏性咳嗽。

醫師指出，過敏體質、哮喘或異位性皮膚炎的民眾，吃香蕉可能會出現過敏反應。（示意圖／資料照）

徐嘉賢補充，對於絕大多數的普通民眾來說，吃香蕉並不會引起咳嗽。然而，如果你發現自己在食用香蕉後確實會咳嗽，這很可能代表你是對香蕉中的蛋白質過敏，或者對花粉或乳膠過敏而產生的交叉反應，笑說「老祖宗的智慧真的不能夠完全忽視」，也讓網友直呼長知識。

不過，若民眾吃香蕉時仍有疑慮，建議諮詢醫師進行過敏原檢測。

更多三立新聞網報導

女兒喝麥當勞「這飲料」後痛苦狂叫、臉紅腫！媽淚揭內幕：想害慘誰

法國將軍促「接受失去孩子」抗俄！全網炸鍋：二戰最快投降國家在喊啥？

天氣冷怕吃太多？專家揭「家中2調味料」超強：抑制食慾、代謝助甩肉

超狂！X「1新功能」讓小粉紅蒸發 一票網嗨：中共惡面具滑落囉

