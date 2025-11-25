吃香蕉會咳嗽？ 醫師解釋真正原因：不是每個人都會中

兒科醫師提醒，吃香蕉咳嗽可能與過敏體質、哮喘、胃食道逆流或異位性皮膚炎有關。（翻攝自pexels）

「感冒不要吃香蕉、會越咳越嚴重」這句古早流傳的說法，許多人從小聽到大。兒科醫師徐嘉賢指出，這種說法並非全然迷信，背後其實有科學根據，可能是香蕉與花粉、乳膠過敏有交叉反應，對香蕉的蛋白過敏，或是胃食道逆流，所以並不是每個人都會因為吃香蕉而咳嗽。

兒科醫師徐嘉賢近日在臉書粉專「黑眼圈奶爸Dr.徐嘉賢」分享，香蕉含有多種蛋白質過敏原（如Mus a 1、Mus a 2、Mus a 3等），對於本身具有過敏體質、哮喘或異位性皮膚炎的人來說，確實可能在食用後出現咳嗽、喉嚨癢，甚至口腔過敏症候群（OAS）等反應。

他也提到，吃香蕉會咳嗽可能是因為「過敏交叉反應」，部分對花粉或乳膠過敏的人，吃香蕉後可能因為交叉反應而出現過敏症狀，因此會誤以為是香蕉本身引起咳嗽。不過，對於沒有相關過敏體質的一般民眾而言，吃香蕉並不會引起咳嗽。

另一名兒科醫師陳敬倫也補充，若本身容易胃食道逆流，吃香蕉後可能因為逆流刺激喉嚨而咳嗽。

