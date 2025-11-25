吃香蕉竟會咳嗽加劇！醫揭背後驚人真相：老祖宗有智慧

民間流傳已久的「吃香蕉會咳嗽」、「感冒時不要吃香蕉，會讓咳嗽加劇」說法，長期以來被許多人視為迷信。然而，兒科醫師徐嘉賢近日在臉書粉專「黑眼圈奶爸Dr.徐嘉賢」發文表示，經過深入查證後發現，這項古早觀念確實有其科學依據。

徐嘉賢醫師從免疫學角度分析，香蕉含有多種可能引發過敏的蛋白質，包括Mus a 1、Mus a 2、Mus a 3等。對於本身具備過敏體質、哮喘或異位性皮膚炎的民眾而言，食用香蕉後確實可能出現咳嗽、喉嚨發癢，甚至引發口腔過敏症候群等反應。

更特別的是「過敏交叉反應」現象。徐嘉賢醫師解釋，香蕉與花粉、乳膠過敏存在交叉反應關係。部分對花粉或乳膠過敏的民眾，在食用香蕉後可能因為交叉反應而出現咳嗽等過敏症狀，因此會誤以為是香蕉本身引起咳嗽。

另一名兒科醫師陳敬倫補充指出，若本身容易有胃食道逆流問題，吃香蕉後可能因為逆流刺激喉嚨而引發咳嗽，這也是部分民眾食用香蕉後出現不適的原因之一。

徐嘉賢醫師強調，一般人並不會因為吃香蕉就出現咳嗽，這種反應僅發生在特定體質族群身上。對於沒有相關過敏體質的一般民眾而言，食用香蕉並不會引起咳嗽或其他不良反應。

醫師總結表示，如果有人吃香蕉後確實會咳嗽，通常代表其體質對香蕉中的特定蛋白過敏，或者存在花粉、乳膠過敏所造成的交叉反應。這項發現證明老祖宗的智慧確實不能完全忽視，許多傳統觀念背後都有其科學根據。

