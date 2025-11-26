吃香蕉造成咳嗽加劇？兒科醫：3族群要注意

▲「吃香蕉會咳嗽」因爲香蕉含有幾種蛋白質過敏原，部分對花粉、乳膠過敏的朋友，吃了香蕉後，可能因交叉反應，而出現咳嗽。（圖／記者徐銘穗攝）

[NOWnews今日新聞] 曾經聽過不少長輩提到「吃香蕉會咳嗽」、「感冒不要吃香蕉，咳嗽會更厲害」的說法，兒科醫師徐嘉賢對此表示，他在仔細查了一下，還發現真的有些道理，因爲香蕉含有幾種蛋白質過敏原（例如Mus a 1、Mus a 2、Mus a 3⋯等），部分本身有過敏體質、哮喘或異位性皮膚炎朋友，可能在吃香蕉後出現過敏反應：咳嗽，喉嚨癢癢的、甚至口腔過敏症候群（OAS）。

曾經也對吃香蕉會咳嗽等說法懷疑的兒科醫師徐嘉賢，近日在臉書上發文表示，從免疫學的觀點來看，香蕉含有幾種蛋白質過敏原（例如Mus a 1、Mus a 2、Mus a 3⋯等）部分本身有過敏體質、哮喘或異位性皮膚炎朋友，可能在吃香蕉後出現過敏反應：咳嗽，喉嚨癢癢的、甚至口腔過敏症候群（OAS）。另外一個比較玄的，叫做「過敏交叉反應」香蕉與花粉、乳膠過敏有交叉反應，也就是部分對花粉、乳膠過敏的朋友，吃了香蕉後，可能因交叉反應，而出現咳嗽，但對一般人而言，吃香蕉，並不會引起咳嗽。

這讓徐嘉賢覺得「有點玄」，但總結如果是吃香蕉會咳嗽，很可能代表對香蕉的蛋白過敏，或者其實對花粉、乳膠過敏，而產生的交叉反應，也就是「並不是每個人吃了香蕉都會咳嗽」，只是也驗證了「老祖宗的智慧，真的不能夠完全忽視」。

