吃高鉀水果預防高血壓 營養師：「1種人」吃太多恐傷腎

香蕉可說是高鉀水果的代表之一。（圖／翻攝自Pixbay）

你愛吃水果嗎？小心「鉀」過量。營養師夏子雯指出，鉀與鈉在人體中處於相對平衡的關係，對於一般健康的成年人而言，攝取富含鉀的食物有助於排出體內過多的鈉，有助於預防高血壓，然而這並不適用於所有人。如腎臟功能不佳者來說，若攝取過量，鉀離子無法順利排出體外，就會在血液中堆積，進而形成「高血鉀」的危險狀態。

夏子雯表示，每種水果都含有鉀，只是含量高低不同，以每100公克為單位（每100公克含鉀量（mg））來看，常見高鉀水果中的鉀含量前五名：包括香蕉（368）、綠色奇異果（291）、小番茄（269）、哈密瓜（259）、黃金奇異果（252）等。

其中香蕉可說是高鉀水果的代表之一，但千萬別只看數字而忽略「實際食用量」。她以西瓜為例，雖然100公克的含鉀量為121毫克，乍看之下是低鉀水果，但因含水量高、一次吃下的分量常超過300公克，相當於攝取超過360毫克的鉀，實際上已進入高鉀範圍。

健康成年人若攝取過量高鉀水果，會導致鉀中毒嗎？夏子雯說，適量攝取高鉀水果並不會導致鉀中毒；但若長期、過量攝取，仍可能對健康產生負面影響，甚至影響腎功能。一般成人每日建議的鉀攝取量約為2000～3500毫克，但實際所需仍會因個人體質與健康狀況而有所不同。

夏子雯說，當血鉀過高時，可能出現肌肉無力、手腳麻木、呼吸困難、心律不整，嚴重甚至導致心跳驟停、猝死；這樣的風險對腎臟病患特別高，尤其是正在接受洗腎治療的患者。提醒一般健康成年人水果攝取應適量，除了鉀攝取問題，還可能帶來血糖升高、脂肪肝、三酸甘油酯過高等風險。

營養師高敏敏也曾表示，水果多吃對腎臟病患來說不一定有益健康，像若是有遺傳基因或是本身有慢性腎功能不佳，吃太多高鉀水果反而會有風險，像是楊桃就是腎友絕對要避開的地雷食物。

她說，腎友每日水果攝取量建議控制在1～2份／天（約200g），同一種水果切勿吃太多，即便是低鉀水果也要分散攝取，建議搭配低鉀蔬菜，或是採用水煮和泡水來減少鉀攝取。

