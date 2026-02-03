吃魚油壞膽固醇卻飆高？專家揭「真正原因」 你家那瓶可能也有問題

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

不少人問：「我都乖乖吃魚油，三酸甘油脂（TG）降了，但壞膽固醇（LDL）怎麼紅字了？」或是「我聽說吃魚油會讓膽固醇升高，嚇得我都不敢吃了！」吳映蓉博士營養天地指出，其實是因為大家看到「魚油」就吃，沒有選到自己需要的！魚油中EPA和DHA這兩位Omega-3兄弟，雖然出身同門，但專長完全不同。在這講求精準營養的年代，要先弄清楚自己吃的是哪種魚油？我們吃魚油的目的又是什麼？

如果吃魚油的目的是為了「降低三酸甘油脂」

首先，我們要給DHA和EPA一個大大的肯定。不管你吃哪一種，它們在「降低三酸甘油脂（TG）」這件事上，都是一等一的高手！

如果吃魚油的目的是為了「降低膽固醇」

對不起！魚油可能無法明顯達成你的目的，而且選錯還可能有反效果！

•吃高純度DHA：三酸甘油脂降了，但驗血時LDL的數值可能上升5-25％。

•吃高純度EPA：三酸甘油脂降了，降膽固醇通常不明顯，但較不會看到LDL升高的現象。

如果吃魚油的目的是為了「護腦明目」

此刻應該要選DHA！以下族群適用：

•孕媽咪、嬰幼兒（寶寶大腦發育不能等）

•學生、考生（需要腦力靈活）

•用眼過度的上班族（眼睛乾澀疲勞）

•想預防大腦退化的長輩

注意：上班族和長輩可能本來就有膽固醇偏高的問題，先看看自己的膽固醇值是否能承受5-25%的變動範圍；若可以的話就可選DHA，因為通常DHA增加的膽固醇顆粒多是大顆粒，比較無害。

如果吃魚油的目的是為了「抗發炎護心」

此刻應該要選EPA！以下族群適用：

•健檢紅字族（膽固醇 LDL 降不下來）

•熟齡護心族（擔心血管硬化）

•三酸甘油脂高，且希望能同時穩定 LDL 的人

•體內慢性發炎指標（hs-CRP）偏高的人

服用魚油要留意 這些事務必牢記

吳映蓉提醒，不要看到魚油就亂吃，一定要看成分：到底是EPA高？還是DHA 高？選擇自己適合的。而目前市面上的魚油多是EPA和DHA混合；要買「高純度EPA」或「高純度DHA」可能要多費心尋找。

此外，要吃魚油前，一定要先詢問醫師、營養師關於魚油的種類、比例，以及劑量，尤其有在服用心血管藥物的人，這點一定要注意，以免發生交互作用！

（圖片來源：motionelements）

