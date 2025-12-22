吃麥當勞吃早餐求好運 MOS超值省自由搭配

歲末迎新，口中的美食也要有「好寓意」。麥當勞「蕈菇滿福系列」餐點將限期回歸，特別與日本知名藝術家合作打造好運新包裝，購買指定餐組最優享原價65折優惠。摩斯漢堡力推省錢方案，出示網路優惠券即享「MOS超值省」多重好康，甚至有限定組合優惠。藏壽司找來三麗鷗推出15款新扭蛋，並首賣年節禮盒，「豪華松葉蟹」最低1,692元。

麥當勞好運美食「蕈菇滿福系列」餐點將於12月24日起開賣，以軟Q的春麥滿福麵包為基底，搭配炒切片蕈菇與黑胡椒醬，咬下的瞬間能同時感到不同的鹹香層次，配上豬肉片、太陽蛋與切達起司，幫消費者補充一整天的元氣。上架餐點有「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇豬肉滿福堡」、「蕈菇滿福堡」與「蕈菇青蔬滿福堡」共5種，銷售時間至明(2026)年3月3日。

由於餐點上架適逢上跨年與農曆春節，麥當勞找來日本雙向藝術家野村一晟設計餐點包裝，正面看到的文字為「滿福到」，倒過來就變成「好運到」字樣，象徵「翻轉間好運福氣全都到」。每週還有早餐「好運雙人餐組」特惠價，共有「菇Luck 雙享餐」、「福氣滿滿雙享餐」、「派送菇Luck 雙享餐」與「派送福氣雙享餐」等4款組合，最低只要原價65折。

摩斯漢堡即日起至明年1月19日舉辦「MOS超值省」活動，到店消費並出示網路優惠券即享專屬福利，像是「培根雞蛋貝果、火腿歐姆蛋貝果、蕃茄吉士蛋貝果」3選1配大杯冰紅茶特價79元；「摩斯吉士漢堡、蜜汁烤雞起司堡、超級大麥燒肉珍珠堡」3選1，搭新品月亮薯條、圈圈蝦餅及大杯冰紅茶僅須199元；明年1月4日前點購「超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」、「黃金塔塔鱈魚堡及大杯冰紅茶」，分別只要89元、79元。

藏壽司於12月26日祭出三麗鷗家族新扭蛋，從達摩鮮度君吊飾、閃亮和服磁鐵到大頭御守吊飾，共15款限定扭蛋提供粉絲蒐集。聯名同步餐點上陣，購入酷洛米濃醇巧克力布朗尼莓莓果凍聖代，就能入手限量盲袋「Sanrio characters閃卡」。搭上春節商機首賣「嚴選豪華松葉蟹」春節禮盒，1公斤、2公斤優惠價格1,692元、2,952元，限量2,500盒，限線上預購，2月2日開始出貨。

