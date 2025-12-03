吃麵包搭「1飲品」 超級控血糖！研究：比水、茶還有效

記者施春美／台北報導

麵包是很多人的最愛，卻容易讓血糖飆升，中醫師高晧宇表示，一項研究發現，相較於喝水或紅茶對照組，吃麵包時搭配一杯250cc的檸檬汁，飯後血糖高峰值低了整整30%，且餐後血糖上升時間可延緩35分鐘。一個簡單的搭配，就有可能讓身體有更充裕的時間，來因應血糖的變化。

高晧宇在YouTube頻道「Dr. Daniel Kao 高醫師說 X 好康中醫」上表示，一項研究找來一群健康的成年人，將其分為3組，每組都吃下100公克的麵包，但分別搭配喝水、紅茶或250c.c.的檸檬汁。

他表示，結果發現，吃麵包搭配檸檬汁的組別，其飯後血糖的高峰值，竟然比喝水或紅茶的其他組別，低了整整30%。此外，該研究還發現，飲用檸檬汁的組別，血糖上升的時間點，平均往後延遲了35分鐘。

檸檬汁為何能平穩血糖？高晧宇說明，研判關鍵在於檸檬汁的酸味，酸性物質可以抑制體內產生「α-澱粉酶」這一酵素，一抑制此酵素，就能避免血糖快速上升。他並表示，生活中許多酸味食物也可達到類似效果，例如中醫界的烏梅、五味子等，「一個簡單的搭配，就有可能幫助血糖更穩定、不暴衝。」

