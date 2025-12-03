吃麵包血糖飆升有解！一杯「檸檬汁」能讓高峰值降3成

吃麵包雖然方便美味，但常讓人擔心血糖飆升問題。一項研究發現，吃麵包時若搭配250c.c.的檸檬汁，不僅能將餐後血糖高峰值降低30%，還能將血糖上升時間延緩35分鐘。

一項研究發現，吃麵包時若搭配250c.c.的檸檬汁，不僅能將餐後血糖高峰值降低30%。（示意圖／Pixabay）

中醫師高晧宇在其YouTube頻道「Dr. Daniel Kao 高醫師說 X 好康中醫」中解釋，該研究將一群健康成年人分為三組，每組都食用100公克麵包，但分別搭配水、紅茶或檸檬汁。研究結果顯示，飲用檸檬汁的組別餐後血糖峰值比其他兩組低了30%，且血糖上升時間平均延後了35分鐘。

為何檸檬汁能有效控制血糖？高晧宇解釋，關鍵可能在於檸檬汁的酸性成分能抑制體內「α-澱粉酶」的產生，這種酵素的抑制有助於避免血糖快速上升。

檸檬汁的酸性成分能抑制體內「α-澱粉酶」的產生，這種酵素的抑制有助於避免血糖快速上升。（示意圖／Pixabay）

除了檸檬汁外，高晧宇表示，日常生活中其他酸味食物可能也有類似效果。從中醫角度來看，具有酸味的藥食同源食材如烏梅、五味子等，若融入日常飲食或茶飲中，也可能有助於穩定血糖，避免血糖劇烈波動。

研究顯示，一個簡單的飲食搭配調整，就可能對血糖控制產生顯著影響，尤其對經常食用麵包等澱粉類食品的人來說，這項發現提供了實用的健康參考。

