吃麵包配「這飲料」血糖高峰竟降30％！中醫推2物也有效

方便取得、能快速解決一餐的麵包，是許多忙碌人的救星。然而，精緻白麵包就像血糖的雲霄飛車，短時間內會造成血糖大幅度上升又下降。麵包真的這麼萬惡嗎？要怎麼吃才能預防血糖失控暴衝呢？研究指出，在吃麵包時搭配一好物，竟能延緩血糖上升的速度和幅度！（編輯推薦： 最肥不是奶酥麵包…營養師愛上1麵包1週胖3kg！淚揭7關鍵字超油又爆糖 ）「麵包配檸檬汁」能降30％血糖高峰值、推遲血糖上升35分鐘

一項發表於《歐洲營養學雜誌》的研究試驗將受試者分成三組，讓他們吃100g麵包分別搭配水、紅茶與檸檬汁，結果發現，吃麵包時如果搭配檸檬汁，飯後血糖的高峰值比喝水或紅茶的組別低了30％，血糖上升時間也比平均延後35分鐘。研究推測，酸度較高的飲品可能抑制唾液中分解澱粉的α-澱粉酶活性，讓澱粉分解和葡萄糖吸收變慢，自然不易造成血糖快速飆升。

不過，即便酸味飲品可能有延緩血糖上升的效果，但並不代表可以無限制大量吃麵包，畢竟這頂多只是作為飲食輔助，並不能取代均衡飲食或醫師建議。如果有血糖控制問題的人，仍應遵循專業飲食建議；長期過量攝取酸味食物，可能增加牙齒敏感或胃酸不適，應注意適量即可。（編輯推薦： 愛吃麵包竟頭皮屑掉不停！營養師「頭皮護理攻略」4招吃出清爽頭皮 ）

不想喝檸檬汁？這些酸味食物也有輔助控糖的效果

雖然研究中使用的是檸檬汁，但但其他酸味食物或飲品也能輔助延緩血糖上升。高晧宇中醫師在臉書撰文建議，在餐點中適量加醋，或是帶有酸味的藥食同源食材，例如烏梅、五味子等，都有輔助控糖的作用。

麵包控必看，選對麵包種類和配料更能健康吃

選擇全麥麵包 比起使用大量奶油、奶粉的精緻白麵包，富含纖維、蛋白質和礦物質的全麥麵包對於血糖、心血管的負擔也比較小，但同樣含有熱量，仍需避免大量攝取。 但市面上的全麥麵包百百種，有些聲稱全麥麵包未必是真的全麥。食藥署「食藥好文網」提醒，如果只有些許褐色麩皮、分布不均，很可能不是全麥製品；真正的全麥麵包有著大小不一的孔洞、較重、手捧觸感紮實，吃起來較有嚼勁且會越嚼越香。 加入優質蛋白質 麵包搭配蛋白質能加強營養均衡，還能延長飽足感，像是雞蛋、雞胸肉或魚類都是不錯的選項，飲品或小點也可以選擇希臘優格、豆腐或無糖豆漿等優質蛋白質。 配料選高纖維 蔬果中含有的大量膳食纖維能夠增加飽足感、預防肥胖和便秘、穩定血糖，豐富的植化素更有助於對抗自由基、降低心血管疾病的發生率，因此若能在吃麵包前先吃些蔬菜水果墊肚子，或是直接麵包中加入生菜、番茄、洋蔥等蔬果做成營養高纖三明治，都能讓麵包吃得更均衡健康。



