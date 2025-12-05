吃麵包配「1飲品」能控制血糖！ 研究揭：效果比水、茶更強

許多人愛吃麵包，但精緻澱粉容易讓血糖快速上升，對健康造成負擔。（示意圖，翻攝Pexels）

不少人早餐習慣吃麵包，但精緻澱粉容易讓血糖快速上升，對健康造成負擔。中醫師高晧宇近日在YouTube分享一項研究，指出只要在吃麵包時搭配「一種飲品」，竟能大幅降低飯後血糖高峰，效果甚至比開水、茶更明顯。

高晧宇在YouTube頻道「Dr. Daniel Kao高醫師說X好康中醫」分享，吃麵包的時候，其實搭配一些酸的東西，對血糖調控有幫助。一項研究找來健康受試者分組，每一組都要吃100克的麵包，之後可以搭配開水、紅茶，或是250c.c.的檸檬汁。

廣告 廣告

研究結果顯示，有搭配檸檬汁的組別，飯後血糖高峰比其他組下降約30％，而血糖上升到峰值的時間也延後了約35分鐘。

為什麼「酸」這麼厲害？高晧宇解釋，酸性物質可以抑制體內的澱粉分解酶「Alpha-Amylase」，減少澱粉分解速度，自然就能降低血糖飆升。

他也笑說，「吃醋」也會有幫助，但「紅杏出牆那種沒有」。此外，中藥中也有許多具酸味的藥材，例如烏梅、五味子，若與飲食搭配，對血糖調控同樣具有輔助效果。

更多鏡週刊報導

她交往年薪300萬竹科男嫌「像跟ATM談戀愛」！遇2事崩潰想分手 網批：公主病無誤

范瑋琪「進化僵臉」變了樣？ 網驚認不出：嘴歪到耳根了！

普丁22歲私生女巴黎街頭遭「嘟麥」！ 急喊「我很抱歉」秒閃人