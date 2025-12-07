吃麵吃到蟑螂腳 苦主崩潰

網友在網路曝光吃麵吃到蟑螂腳的驚悚經歷，台南衛生局獲報立即啟動稽查。 (記者王勗翻攝)

記者王勗∕台南報導

台南一名網友前於東區某麵店外帶餐點，吃到最後竟發現兩隻疑似蟑螂腳，隨即在網路公開店家菜單及疑似蟑螂殘肢，提醒市民「避雷」。南市府衛生局表示，已派員前往該店稽查，若查獲食品衛生缺失經複查未改善，也將依食品安全衛生管理法裁罰。

一名網友六日外帶東區某麵店餐點，原本還覺得口味不錯，不料吃到最後卻發現兩隻疑似蟑螂腳，其中一隻還是驚覺味道不對，從喉嚨摳出來，一看兩隻可疑「小腳」當場崩潰，致電店家反應，店家第一時間道歉，但退款的理由是「少做一碗」，而非餐點衛生問題。後續也將驚悚經驗分享至網路，提醒消費者留意。

許多網友也發揮推理，根據拍攝影像顯示，蟑螂腳大小長度，不排除已是成蟲的可能，而麵裡只發現腳，至於其他部位究竟去了哪裡？也讓許多網友不寒而慄。

對此台南市衛生局已在接獲通報後立即派員前往稽查，針對業者作業環境、食材保存等進行全面稽查，針對缺失部分要求業者限期改善，如經複查不合格，也將依食安法規定裁罰六萬至兩億元罰鍰。