吃麵咬到2隻「大蟑螂腳」秒吐！店家離譜退75元理由曝 台南衛生局稽查

實習記者藍子瑄／台南報導

台南東區一間人氣麵店，傳出麵食內有大蟑螂腳。（圖／網友half__july授權提供，未經同意請勿轉載）

台南東區一間人氣麵店爆出衛生驚魂！一名網友與同事外帶餐點，吃到最後竟咬到兩隻完整的蟑螂腳，讓他崩潰直呼「除了腳以外其他部位去哪了？」原PO 更公布店家菜單和蟑螂腳照片，提醒「台南人避雷」。消息曝光後，不少饕客驚呼「啊…我的愛店居然…」。台南市衛生局表示，已立即派員到場稽查，若查出店家有衛生缺失且複查仍未改善，將依《食安法》開罰6萬元至2億元。

原PO回憶，原本吃得津津有味，還誇同事很會挑店，沒想到下一秒竟感受到異常口感，吐出來才發現是巨大蟑螂腳，嚇到整個人心靈受創。他致電店家反映，對方雖然秒退75元，但理由竟是「少做一碗，所以退你」，完全不願承認蟑螂異物問題，也未對網友的身體狀況表達任何關心，讓他更崩潰直呼：「我喉嚨很崩潰，那是我從喉嚨挖出來的。」

衛生局獲報後表示，已立即派員到店稽查作業環境與食材保存狀況，如發現缺失將要求限期改善；若複查仍不合格，將依《食品安全衛生管理法》開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。衛生局也提醒，食品業者必須落實自主管理與衛生制度，以確保消費者食品安全。

網友也紛紛留言震驚又反胃，「我昨天才吃」、「不仔細看還以為是焦蔥」、「太扯了吧也太噁」、「直接衛生局」。

