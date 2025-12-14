吃麵救不了憲政危機！鄭麗文轟賴清德：廉價作戲、毀憲亂政

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前赴中配開的麵館用餐，以及「財劃法」覆議失敗後的憲政風波，國民黨主席鄭麗文今（14）日受訪時痛批，賴清德總統一方面在中配議題上踐踏人權、製造族群對立，另一方面在憲政運作上「違法亂憲、毀憲蠻幹」，直言這已是一場「非常重大的憲政危機」。

鄭麗文指出，中華民國憲法是一部高度保障、尊重人權的憲法，民進黨卻只選擇性使用「中華民國」四個字，對憲法精神與價值視而不見。她批評，政府長期將陸配視為特定族群，不斷進行歧視、剝奪人權，甚至貼上「中共同路人」標籤，這些作為「完全沒有任何法律基礎」。

廣告 廣告

對於賴清德日前前往中配開設的麵館用餐，鄭麗文直言，這只是「廉價作戲」，質疑「吃一碗麵就可以掩蓋你侵犯人權？吃一碗麵就能掩蓋你歧視特定族群的作法嗎？」她直指，與其進行這樣的政治秀，不如真正回歸憲法精神，並嗆聲若賴清德「看不懂中華民國憲法」，她願意親自替對方上課。

話鋒一轉，鄭麗文進一步指出，《財劃法》覆議案遭立法院否決後，行政部門理應遵守國會多數通過的法案與預算。她強調，覆議既已提出且宣告失敗，所有憲政手段都已窮盡，「就應該遵守憲法，而不是毀憲蠻幹」。

鄭麗文痛批，國家領導人帶頭違法亂憲，動搖民主最重要的基石，直言「這不是你耍流氓的地方，也不是你胡攪蠻纏的地方」。她強調，台灣民主得來不易，不能因總統一時任性，就任由民主制度遭到踐踏。

她也質疑，賴清德在憲政爭議持續升高之際，若只是透過「喝茶摸頭」的方式試圖化解衝突，根本無法解決問題。她警告，若總統令不出總統府、國家陷入僵局，責任全在賴清德的「任性胡為」。

最後，鄭麗文嚴正呼籲，呼籲賴清德應幡然悔悟、停止執迷不悟，台灣不能再繼續內耗與非理性惡鬥，「我們付不起這種代價」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

助理費爭議延燒！黃國昌直指：反對個案除罪化、公款公用是底線

賴清德逛中配包公麵館：吃到一碗停不下來、連結兩岸經驗的麵