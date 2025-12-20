吃麵比吃飯更傷腎？全台250萬慢性腎友注意：吃麵負擔是飯的3.5倍…這些健康食物也中標
台灣的慢性腎臟病盛行率約10.6%，估計有250萬人。
換算每10人就有1人的腎功能是受損的，腎指數下降（這我指的是eGFR，估量值腎絲球過濾率）幾乎是不可逆，能做的就是不再讓腎指數往下掉。
但你知道嗎？對慢性腎友來說，一樣是主食，「吃麵比吃飯更容易傷腎」……
慢性病腎友，吃飯優於吃麵
你知道嗎？對慢性腎友來說，一樣是主食，吃麵比吃飯，更容易傷腎。
很多人每天至少一餐要吃麵，早餐饅頭、吐司，午餐吃麵食，晚餐再來碗拉麵。
麵食裡含有大量麩質，麩質代謝後，會產生比較多尿素氮。慢性腎友本來就不容易把尿素氮排乾淨，越吃，尿素氮越累積，腎臟越來越疲乏，最後可能走向尿毒症。
尿毒症是皮膚癢到抓不停、整天無力、記憶力下降、甚至影響生命。再告訴你另一個被忽略的雷：麵粉製品裡面有兩種胺基酸，「麩胺酸」和「脯胺酸」代謝後也很會製造尿素氮。營養分析顯示：吃一碗麵產生的尿素氮，是一碗飯的3.5倍。
所以大家記住一個原則，慢性腎友要讓腎臟喘口氣──多吃飯，少吃麵！
麵食少到什麼程度才安全？
在這，蔡營養師給很簡單的分級建議：
● 慢性腎臟早期（GFR 在90附近，但有白蛋白尿）
一週吃1天、1到2餐麵食，還算安全
● 腎功能下降到3～5期（GFR < 60）
尿素氮容易偏高，建議主食幾乎都選白飯，麵食一週頂多1到2餐，千萬別天天吃
還有一件很多腎友都忽略的事：不要一口氣把熱量也減很凶，熱量不足，身體會開始分解自己的肌肉來當燃料，結果反而讓尿素氮衝更快，努力全都白費！
所以，不是只會挑蛋白質，主食一樣會影響腎臟命運。
最後總整理：
吃飯 → 代謝負擔小
吃麵 → 尿素氮飆更快
慢性腎友選飯準沒錯
吃對，腎臟才不會累垮
如果你的健檢報告顯示測量腎絲球過濾率（eGFR）低於 90，或醫師提醒「腎功能要注意」，那就代表你的腎臟已經開始「掉分」。
此時最需要做對的一件事，就是調整飲食。因為食物吃對了，腎臟才不會白白加班、越做越累；而最常影響腎臟狀況的，就是「蛋白質」，這也是慢性腎友第一個要調整的營養。
腎友最常問的問題１ 植物蛋白比較適合腎友嗎？
答案：視情況。
多數植物蛋白有較多「非必需胺基酸」，代謝後會產生較多氨，而氨最後會變成含氮廢物，需要腎臟排掉。如果腎功能下降，這些廢物就會讓腎臟更吃力。所以重點不是吃多或吃少，而是挑對蛋白質來源及懂得互補。
腎友最常問的問題２ 吃黃豆會脹氣，那蛋白質怎麼補？
黃豆蛋白是植物蛋白中的楷模，蛋白質分數非常好，胺基酸的組成完整，滿足人體建構系統所需。但小缺點是含有難消化的多醣、寡醣，容易造成腸胃脹氣。解決方式很簡單，可以適時改用豌豆蛋白。
豌豆蛋白不容易脹氣，較適合腸胃敏感者。不過，它有一個必須注意的地方：豌豆蛋白甲硫胺酸（必需胺基酸）含量較少，身體利用蛋白質的效率會因此下降。
腎友最常問的問題３ 糙米很健康，腎友是不是更該吃？
這裡很多人會搞錯。糙米雖然營養多，但麩皮沒去除：
→ 磷含量較高
→ 腎友代謝不了，反而加重腎臟負擔
→ 還可能造成腎性骨病變
對腎友來說：白米反而更安全。能補足能量、維持肌肉，不會讓含氮廢物過度增加。所以原則是，選擇適當的食物，讓腎臟少一點額外工作。
