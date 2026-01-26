吃麵潛進店家儲藏室 69歲婦涉竊名牌包被逮

cnews204260126a11

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名69歲孫姓婦人，今（26）日下午1時58分左右，在新北市淡水區中山北路1段附近，1家鍋燒麵店用餐時，涉嫌趁老闆娘不注意，潛入店內儲藏室，偷取了1只名牌包包後離去。淡水警分局表示，由於婦人曾有竊盜的刑事紀錄，而附附近店家也曾有失竊事件。在隔壁店家老闆娘特別留意下，全程目睹婦人犯行，除了在門口將她攔下，也報警處理。員警獲報到場，訊後將婦人依竊盜罪嫌移送偵辦。

淡水警方表示，孫姓婦人得手後準備離去時，被隔壁店家老闆娘攔下，也由婦人手上的白色提袋內，起獲鍋燒麵店老闆娘的名牌包包，價值約2萬餘元，而包包內還有零錢包、新台幣552元、鑰匙、提款卡等物，共計價值約新台幣2000元。員警獲報到場，將孫姓婦人依竊盜現行犯逮捕，並帶返派出所偵辦。

照片來源：新北市警方提供

