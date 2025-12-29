吃麵被插隊！新北火爆男氣到拿斧頭砍人 落網畫面曝光

薛嫌遭移送。（圖／翻攝畫面）





新北市中和一名薛姓男子，今天（29日）中午到圓通路一間餛飩麵店用餐，在店外畫好菜單準備坐進1號桌時，卻發現一名陳姓男子直接一屁股坐到1號桌，才拿起菜單要點餐，雙方為此爆發口角，薛男盛怒之下，竟跑回機車，拿出防身用未開鋒的斧頭攻擊陳男，導致陳男肩膀、手臂嚴重瘀傷，所幸傷勢並不嚴重，轄區中和分局獲報也迅速到場，逮捕薛嫌，詢後也將依傷害罪嫌偵辦。

據了解，54歲薛姓男子今天（29日）中午，騎車跑到中和圓通路一間餛飩麵店用餐，站在店外拿起菜單點餐後，畫好1號桌，交給店員後就要入座，卻沒想到，38歲陳姓男子直接走進店內，一屁股就坐在1號桌，才拿起菜單點單，薛男認為陳男插隊，盛怒之下與對方爆發口角。

警方到場逮捕薛嫌。（圖／翻攝畫面）

薛嫌所持的斧頭。（圖／翻攝畫面）

薛男越講越火大，竟跑回車上拿起平時防野狗用，未開鋒的斧頭攻擊陳男，造成陳男肩膀及手臂瘀青，另手指關節處有擦傷，所幸送往醫院後並無大礙，轄區中和分局接獲店家報案，迅速趕到現場逮捕薛嫌，全案也將朝傷害罪嫌偵案。

陳男肩膀瘀青。（圖／翻攝畫面）

