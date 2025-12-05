吃黑輪「掉槍男」落網！警調百支監視器查緝證實虛驚：650元玩具槍防身

記者潘靚緯／台中報導

32歲黃姓男子吃黑輪不小心「掉槍」，警方過濾近百支監視器，從市區追到清水耗費近2天，終於將他逮捕到案。(圖／翻攝畫面)

台中一名男子，2日下午到北區一間黑輪店用餐，餐點上桌卻沒有吃，反而四處東張西望，座位上的隨身包包不小心掉落，放在包內的「衝鋒槍」跟著掉下來，在場顧客跟老闆娘看到之後嚇一跳， 氣氛當場「凍結5秒」，造成民眾恐慌。轄區警二分局獲報組成專案小組追查，調閱近百支監視器，由於男子居無定所，足跡從市區一路到清水，終於在昨(4)日晚間9點多將「掉槍男」逮捕，從住處搜出仿衝鋒槍造型的BB彈玩具槍。

男子的包包掉出一把衝鋒槍，顧客與老闆娘撞見氣氛瞬間凍結5秒。（圖／翻攝自Threads @luzonglun_）

事件發生在2日下午4點多，一名男子到北區篤行路的黑輪店點了2隻黑輪，卻站在門口，雙手抱胸不斷左右張望，椅子上的隨身包包突然翻落，掉出衣服跟一把類似衝鋒槍的物品，老闆娘跟顧客看到後，嚇得倒吸一口氣，男子回頭發現槍枝掉出包包，還假裝鎮定，現場氣氛凝結約5秒，客人你看我我看你，最後男子才尷尬把衣服跟衝鋒槍收回包包。

男子事後拿著BB槍到隔壁販售喊價6萬元，遭老闆拒絕。(圖／翻攝畫面)

事後男子甚至跑到隔壁的人力仲介公司，稱這把槍要賣6萬元，遭老闆拒絕。黑輪店老闆等到男子離開後，才在社群平台Threads上發文指出，原來「在台中做生意心臟要大顆」，笑稱終於證實網路傳言，「客人不一定有錢，但他一定有槍」，引發網友熱議。

事件曝光後，引起民眾恐慌，警方立即組成專案小組追查，發現男子是徒步離開店家，調閱近百支監視器，沿著男子徒步足跡一路從市區追到清水區，由於行程跨區、線索多次中斷，加上男子居無定所，也無通訊方式，辦案過程極為耗時耗力。最終於4日21時26分在清水區查獲黃姓男子（82年次），並在住處起獲仿衝鋒槍造型BB彈玩具槍，經鑑識確認，該槍為塑膠材質，動能不足以造成傷害。

警方查證黃男子持有的是BB槍，不具有殺傷力。(圖／翻攝畫面)

警方調查，黃姓男子持有的BB彈玩具槍，是花650元購得，供稱是原作「防身」用途，沒想到竟引發軒然大波，全案依社會秩序維護法65條第1項第3款移送台中地檢署裁處。第二分局分局長鍾承志提醒民眾，切勿攜帶或炫耀仿真度高的玩具槍，這類物品在公共場合極易引發誤會，不僅造成群眾恐慌，亦避免浪費社會資源。

