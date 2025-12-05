吃黑輪「衝鋒槍落地」台中男認：要防身！槍枝來源曝光

社會中心／李明融報導

台中北區一間黑輪攤2日發生一起嚇人的事件，一名平頭男子到店裡用餐，點了卻沒吃，只是在座位上東張西望，沒想到下一秒包包掉出一把衝鋒槍，嚇得店內所有人都不敢動，店內氣氛瞬間凍結5秒，男子當下立刻將槍收好離開，到隔壁人力仲介公司，稱自己要把槍枝以6萬元販售，改口換錢也遭到拒絕，這起事件引發熱議，對此，警方透過路口監視器，逮到32歲黃男，也確定他身上的槍是玩具槍，並透露目的是為了防身，全案依《社會秩序維護法》第65條第1項第3款移送裁處。

吃黑輪「衝鋒槍落地」全場沒人敢動！台中男被逮認「要防身」槍枝來源曝光

黑衣男子包包突然掉出一把衝鋒槍，嚇壞現場所有人。（圖／翻攝畫面）這起荒唐事件發生在12月2日下午4點，一名平頭穿黑色上衣、頭戴墨鏡的男子到北區某間黑輪店用餐，走進店內時店家發現他神色異常，點了一份黑輪後，卻不馬上吃，而是站在店門口，雙手抱胸前，不斷四處張望，行徑相當詭異，結果下一秒，男子隨身包包突然從桌上翻落，在衣物之間掉出一把疑似衝鋒槍的物品，老闆娘見狀當場嚇傻，其他顧客看到也嚇得不敢動，店內空氣瞬間凝結長達5秒鐘，平頭男看到大家惶恐的神情，故作鎮定趕緊把東西收起來，由於行徑太過詭異，沒人敢理會。事後男子走到隔壁人力仲介公司求職，還將掉在地上的衝鋒槍擺在桌上，向老闆獅子大開口出價6萬要賣掉，後來又改口要賣300元，皆遭到老闆回絕，他才徒步離去，整段過程還在社群平台上掀起討論，店家幽默表示「原來在台中做生意心臟要大顆。客人不一定有錢，但他一定有槍」。

警方逮捕男子後確認，他身上的槍枝為玩具槍，無殺傷力。（圖／翻攝畫面）

店家3日中午到派出所報案，警方立即成立專案小組追查，調閱路口監視器，追查男子離開的方向，由於事發現場有男子留下的彈匣，第一時間就能研判所謂槍枝，應該是玩具槍、BB彈之玩具槍，警方鎖定32歲黃男，最終發現他蹤跡跨越20多公里，並在昨晚於清水區紫雲巖將人逮捕，黃男身上的槍枝，經鑑識人員確認，該槍為塑膠材質，動能不足以造成傷害，是男子花650元買到，他透露目的是為了「防身」，全案依《社會秩序維護法》第65條第1項第3款移送裁處。警方也提醒民眾，切勿攜帶或炫耀仿真度高的玩具槍，此類物品容易在公共場合引發誤會，不僅造成群眾恐慌，亦避免浪費社會資源。

原文出處：吃黑輪「衝鋒槍落地」全場沒人敢動！台中男被逮認「要防身」槍枝來源曝光

