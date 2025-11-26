吃鼎泰豐「突收補償煎餃」！全場讚爆出餐標準：怎能不愛

生活中心／黃依婷報導

「鼎泰豐」在海內外都享譽盛名，無論是小籠包、炒飯還是酸辣湯等，都深受許多消費者喜愛，也是最能代表台灣餐飲業的品牌之一。一名網友近日分享自己在鼎泰豐用餐的經驗，表示店家對於餐點品質的要求細緻到「一顆煎餃輕微破掉」都會主動補償。貼文曝光後，更是讓網友讚爆「就是這種堅持，才無法不愛」。

一名Threads網友發文，因為一個人用餐，餐點點得稍多，吃不完的「蝦肉煎餃」便請服務人員協助外帶。沒想到店員表示，其中一顆煎餃「破掉」，因此主動提出要多補一顆。原 PO 當下還回應「破掉還是能吃，不用補」，但店員堅持已經準備好，仍會替他補上一份。

原PO指出，他回家後並未立即拆開餐盒，只注意到外帶袋中多了一個紙盒，原以為鼎泰豐為了一顆煎餃特地多裝一盒。隔天早上要將煎餃移到便當盒時，他仔細查看，卻怎樣都看不出「破掉」的痕跡，甚至翻面檢查後，發現僅有一點小開口，讓他忍不住驚呼「God！這樣叫破掉？餐飲業真的會被逼死」。

貼文曝光，引來網友留言，「我兒子3歲去吃小籠包，最後一顆不小心掉在地上，快要哭出來之前，服務人員看到馬上說補一顆給他」、「剛剛送來也說兩顆有點漏油，所以補了兩顆給我，到現在我還沒看出哪邊有漏油」、「真的是首選，一個人吃鼎泰豐往往被款待」、「鼎泰豐從不讓人失望」。

