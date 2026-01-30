吃鼻塞藥反而睡不著？藥師點名「這3個關鍵字」是元兇 網驚：難怪最近都失眠

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

很多人感冒時會吃鼻塞藥（如莫鼻卡、特敏福、鼻福等），期待鼻子通了就能好好睡覺，結果藥吃下去反而越來越清醒，越躺越精神。

1、解除鼻充血的去充血劑

讓你睡不著的通常不是抗過敏成分，而是鼻塞藥裡用來「解除鼻充血」的去充血劑。像是偽麻黃素（Pseudoephedrine）、去氧腎上腺素（Phenylephrine）或甲基麻黃素（Methylephedrine），這些成分能讓鼻腔血管收縮、減少腫脹，讓你瞬間覺得「鼻子通了」。

2、交感神經興奮劑

但因為它們同時是交感神經興奮劑，會讓身體進入類似「戰鬥或逃跑模式」，造成心跳變快、血壓升高、精神亢奮，自然就很難入睡。睡眠醫學文獻也指出，去充血劑雖然有效緩解鼻塞，但失眠與焦慮是常見副作用，尤其夜間服用影響更明顯。

要判斷是不是鼻塞藥物害你睡不著很簡單，藥師洪正憲-藥就趁憲在表示，可以看看藥袋或藥盒上的成分，如果看到 Pseudoephedrine、Phenylephrine、Methylephedrine，很有可能是導致失眠的主因。

吃藥後會失眠怎麼辦？

如果你需要緩解鼻塞，但又不想晚上被「提神效果」搞得睡不著，可以參考以下的辦法：

1、可以與醫師或藥師討論換藥，如改用使用類固醇鼻噴劑，因為作用在鼻腔局部、進入全身的量較少，比較不會造成中樞刺激。

2、如果確實需要用到去充血劑，盡量改成白天吃，例如早上或中午，避免放到傍晚或睡前。

3、若家裡只有這種藥，又鼻塞到受不了，可以先嘗試減量，晚上先用蒸氣、熱敷、洗鼻器或鼻貼來緩解。

洪正憲強調，鼻塞藥會讓人睡不著，其實不是你的體質怪，而是藥物本身就具有「興奮效果」。只要調整藥物種類或服藥時間，你就能同時兼顧「鼻子要通」與「晚上睡得好」。

