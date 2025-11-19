「吃」到撐！彰化和美80處舊衣回收箱「大爆炸」 鎮長拜託不要再亂丟

〔記者湯世名／彰化報導〕「吃」到撐！彰化縣和美鎮80多處舊衣回收箱今天(19日)出現「大爆炸」，幾乎每座回收箱都大爆滿，塞不進去的就丟在外面，連回收箱不收的棉被、枕頭、玩偶照丟不誤，甚至還有大量垃圾擺在地上，形成髒亂點，和美鎮長林庚壬指出，可能是換季時刻家家戶戶紛紛將家中短袖、短褲等舊衣物清出，但隨意棄置廢衣物可開罰1800到3000元，拜託大家「不要再亂丟了」。

彰化縣議員賴清美接獲民眾陳情指出，這兩天有民眾經過和美鎮多處舊衣回收箱地點時，發現幾乎每一處回收箱的舊衣物都塞到滿出來，簡直可用「撐」爆來形容；回收箱已塞不進去，就直接丟在回收箱旁的頂部或地上，有的不只是舊衣、舊褲，也有不要的玩偶，甚至還有一袋袋的垃圾，令人搖頭。

賴清美指出，今天她巡查多處回收箱，果真是幾乎每一座都「吃」到撐，或許跟換季大家把家裡的舊衣物拿出來丟有關，業者應該增加回收次數，才不會出現髒亂。

和美鎮長林庚壬指出，公所清潔隊16至18日三天到澎湖考察，沒有進行資源回收與垃圾收取，可能因此民眾才把垃圾等物品放在舊衣回收箱旁；由於這兩天氣溫驟降，大家紛紛換上長袖衣褲，因此把短袖短褲等舊衣物拿出來丟。公所清潔隊今天就會開始清除恢復觀瞻。

