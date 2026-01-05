吃一半急吐出來！日本人氣軟糖變護手霜「外型根本一樣」

一起發生在日本的商品誤食事件正引起台灣遊客高度關注。日本知名糖果製造商UHA味覺糖去年十二月與粧美堂株式會社合作，推出一款名為コロロ護手霜的產品，該護手霜的外包裝設計與該公司旗下熱銷的コロロ軟糖幾乎完全相同，僅在包裝上多了一個突起的蓋子。

根據當事人描述，這起誤食事件發生在日本唐吉訶德賣場。一名台灣網友與朋友在旅遊期間，看到這款產品時誤以為是新推出的果凍版本軟糖。由於包裝外觀與原本的軟糖產品極為相似，兩人未經仔細檢視便購買並嘗試食用。當事人表示，吸了一口後立即感覺異常，隨即將產品吐出。經過仔細檢查包裝，才發現上面印有hand cream護手霜以及do not eat請勿食用的小字警語。

這款護手霜不僅外包裝模仿軟糖設計，連香氣都仿照軟糖推出葡萄、櫻桃等水果口味。包裝上雖然標示有英文警語，但字體相對較小，味覺糖的品牌名稱則以大字體呈現，容易讓消費者產生混淆。

事件影片在社群媒體曝光後，迅速引起網友熱烈討論。多數民眾認為，這樣的包裝設計存在嚴重的安全隱患。特別是對於不懂英文的兒童或外國遊客，極易造成誤食情況。有網友指出，即使看得懂日文的消費者也可能因為包裝過於相似而誤食。部分家長表示，若非看到這則警告訊息，自己的孩子很可能也會誤將護手霜當成軟糖購買。

當事人在分享經驗時特別提醒，前往日本購物的民眾務必仔細檢視商品包裝，避免類似情況發生。他表示相信自己絕對不是第一個誤食的消費者，呼籲大家提高警覺。這起事件凸顯出跨國購物時語言差異可能造成的消費風險，也引發對於產品包裝設計規範的討論。

