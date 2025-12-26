吃「好市多無菜單料理」18道菜287元！網友羨慕：好多試吃

有網友把好市多試吃服務當成無菜單料理。（圖／東森新聞）





無菜單料理通常給人一種花費很高的印象，近日有人分享兩人去吃無菜單料理，18道菜竟只花費287元，眼尖網友一看就知道是好市多，笑稱「除了擺盤不行，份量都差不多」，貼文也吸引超過161萬人朝聖。

一名網友在Threads發文，帶女友吃會員制無菜單料理，吃了18道菜，有前菜、開胃菜、湯品、主食、副菜、甜點、飲料、酒類等等，網友們定睛一看，其實是好市多的試吃服務。原PO也解釋價格的算法是會員年費1350元除以12，再加上加購烤雞、沙拉、濃湯共460元，平均下來，一個人的花費約287元。

原PO還幫食物名稱做美化，像是烤雞大腿被他改成「普羅旺斯香草低溫烤雞腿」、凱薩沙拉被改成「經典凱薩沙拉佐帕瑪森薄片」、試喝葡萄酒被改成「酒窖精選紅葡萄酒」、普通的煮水蓮試吃變成「主廚精選水蓮時蔬」，讓網友大呼「這還真的是無菜單料理的名字」。

有人開玩笑「散場的時候餐廳老闆還送一些洋蔥碎當伴手禮嗎」、原PO也笑說「基本用餐時間為1小時，若行程允許，限時11小時30分鐘。餐點皆為現點現作」，有媽媽留言表示「不愛吃飯的小孩來這裡也會胃口大開」，更多的是羨慕原PO所在的好市多試吃分量大方、種類多的「為什麼別人家的好市多試吃種類都這麼多」。