吃一樣卻更容易胖？營養師點名「8大徵兆」 手腳冰冷、容易水腫都是警訊

你有沒有發現，明明也沒到「代謝變慢的年紀」，但最近卻覺得身體好像越來越跑不動？吃得差不多，卻更容易胖、以前不會累，現在一下就虛，甚至皮膚、頭髮、排便、手腳冰冷都悄悄出現。營養師高敏敏指出，其實這些都可能是——代謝正在偷偷變慢的警訊！

1、體重難下降

代謝變慢時，身體每天消耗的熱量會下降，同樣的飲食量，反而更容易把熱量轉成脂肪囤積

2、容易疲累

能量代謝效率差，身體產能不足，就很容易覺得累；大腦也因供能不足，出現昏沉、無力、注意力下降

3、手腳冰冷

代謝下降會讓循環變弱，血液比較難送到四肢；不只是氣溫問題，就算穿得多也常覺得冰冰的

4、頭髮掉多、變細軟

當代謝變慢，身體會把能量優先留給心臟與腦部；頭皮與毛囊就會變成「次要供應」 容易掉髮變細

5、容易便秘

腸道蠕動的速度會因代謝下降而變慢，排便不順，甚至兩三天上一次都可能變成常態

6、肌肉量下降

肌肉是身體最重要的「代謝引擎」，當肌肉不足時，基礎代謝率會大幅下降，身體整天更省油

7、膚況變差

代謝能力下降會讓皮膚修復速度變慢，再加上荷爾蒙更容易波動，毛孔粗糙、暗沉、痘痘更明顯

8、容易水腫

代謝低下也會影響身體的水分循環，下半身浮腫、早上腫臉、晚上更腫，都是常見情況

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

