吃「甜食」恐加重近視深度！眼科醫師揭3原因 日常護眼5撇步報你知

吃「甜食」恐加重近視深度，眼科醫師分析3原因。示意圖／取自photoAC

現代人生活忙碌，回到家洗完澡只想躺下休息，許多人會選擇外食，不免會吃到許多高熱量、高糖分的餐點。近日有眼科醫師表示，「近視」的人要減少甜食的攝取，他並提出3大原因，提醒近視者多加留意。

中國中醫科學院眼科醫院中西醫結合眼科主任醫師謝立科表示，攝取過多醣分，除了對醣脂代謝、代謝性疾病有不良影響外，確實容易引起或加重近視，他分析3原因，包括：

1.甜食含鈣量低

吃過多甜食會影響食慾，造成其他食物攝取不足，且甜食的含鈣量往往較低甚至缺失，可能引發鈣質攝取不足。而鈣具有保持眼球（鞏膜）牢固性、彈性的作用，若血液中鈣質長期嚴重缺乏，會造成鞏膜彈性減弱，在張力作用下眼球會逐漸增大，最終引發或加重近視。

2.代謝醣類需佔用維生素

醣類分解與代謝、神經細胞功能的維持都需要維生素B1的參與，機體要代謝大量糖分，需佔用大量維生素B1，免不了「挪用」機體其他功能所需的量。長期如此，可出現維生素B1缺乏引發的視神經傳導障礙，造成視力下降。

3.血糖升高傷眼

長時間吃大量甜食，嚴重恐造成醣脂代謝異常，出現血糖升高、體內滲透壓失調。體現在眼睛上，就是房水內糖分過多、滲透壓升高，造成水晶體膨脹、屈光度增加，引發或加重近視。

謝立科提醒，甜食的危害在於過量且持續性食用，偶爾進食沒有太大問題，也不必立刻補充B群維生素和鈣，但為了保護視力，必須控制甜食的攝取量，每日添加糖攝取量最好控制在25克以下，不宜超過50克，尤其是兒童與青少年。

謝立科醫師提醒，甜食的危害在於過量且持續性食用，偶爾進食沒有太大問題。示意圖／取自pixabay

5種「日常行為」悄悄加深近視

近視不只與遺傳和用眼距離有關，一些日常小習慣也可能讓近視加深更快。以下五種行為要特別注意：

1.側躺玩手機

側躺時，下方眼睛距離手機更近，需要更大調節力，容易疲勞，度數可能增加得更快。同時，下方眼睛承受眼壓較大，血液循環受阻，容易乾澀和酸脹。

2.用衣角或紙巾擦眼鏡

粗糙的衣角或紙巾會刮傷鏡片表面，破壞鍍膜。視物模糊時，眼睛需要不斷調節，長期易造成視疲勞，進而加速近視加深。

3.頻繁摘戴眼鏡

不戴眼鏡看不清楚時，人會瞇眼或歪頭補償，睫狀肌長期收縮，增加調節負擔，可能使近視度數加快增加。

4.手機貼防窺膜

防窺膜會讓畫面亮度和清晰度下降，眼睛為看清畫面長時間緊張，可能誘發假性近視。

5.快速轉動眼球

快速轉眼球不僅無助放鬆，反而易引起眼疲勞。對老年人或眼病高風險人群（如青光眼、白內障術後）可能增加玻璃體牽拉或眼壓升高風險，加重乾眼症症狀。

藍莓等莓果富含花青素，有助抗氧化、保護視力。示意圖／取自pixabay

眼睛最喜歡的「5件事」

長時間用眼超負荷，不僅容易引起近視，還可能影響內分泌，引發全身不適。日常做好以下5件事，有助保護眼睛：

1.練（放鬆眼睛）

每看螢幕20分鐘，向約6公尺外眺望20秒，最好有綠色植物的景觀。長時間工作或學習，每隔1小時起身活動，促進血液循環。

2.睡（充足睡眠）

每晚睡眠至少7小時，最好10~11點就寢，睡前2小時停止使用電子設備，臥室使用遮光窗簾，避免強光或昏暗用眼。

3.動（適量運動）

每天至少運動30分鐘，如快走、慢跑等，運動可改善視網膜血液循環、降低眼壓，還有助提升睡眠品質。

4.吃（均衡營養）

多吃富含維生素A、葉黃素、歐米伽3脂肪酸的食物，如：胡蘿蔔、菠菜、玉米、深海魚、核桃等。另外，藍莓等莓果富含花青素，有助抗氧化、保護視力。

5.敷（眼部保養）

每天早晚各敷一次眼睛，冷敷3~5分鐘，減輕眼部發炎和刺癢感；熱敷3~5分鐘，促進血液循環，緩解眼肌緊張。



