吃「紫米飯」血糖反而更高？專家曝1大陷阱 很多人都吃錯了

早餐要去買養生飯糰，午餐要去買養生便當了嗎？只要看到黑黑的飯就覺得養生，就給它買下去？修但幾勒！你確定吃對了嗎？

黑米、紫米常被搞混 其實差很大

吳映蓉博士營養天地發現，很多人只要看到米飯黑黑紫紫就覺得養生、健康，然後開始每天都吃，但其實搞不清楚自己吃的是黑米還是紫米？甚至連商家都不知道自己用的是黑米還是紫米，其實兩種有差！有種可以天天吃，有一種偶爾吃就好。

分辨這兩位「黑衣人」 吃錯會影響血糖與腸胃

雖然它們長得像雙胞胎，但「黑米」和「紫米」其實是完全不同的東西！吃錯了，不但沒瘦下來，可能還會讓血糖像雲霄飛車，甚至吃到胃脹氣、不舒服。

▲黑米 (Black Rice)

．真實身分：它是「糙米」的親戚（屬於非糯米）

．特點：吃起來口感比較硬、有嚼勁，不黏牙

．營養重點：是全穀類包括糠層、胚芽和胚乳，富含花青素、膳食纖維，而且是 低-中GI（升糖指數）的好食材！

．結論：適合天天吃！它是取代白飯的瘦身、控糖神隊友

▲紫米 (Purple Rice)

．真實身分：它是「黑糯米」（屬於糯米）

．特點：吃起來黏黏的、軟軟糯糯的，通常用來做八寶粥、紫米飯糰

．營養陷阱：雖然它也是全穀，也有花青素，但因為它是「糯米」，GI 值高（容易讓血糖飆升），而且比較難消化，容易脹氣

．結論：偶爾吃就好！把它當作甜點或節慶美食，不要當成每天的主食

超市選米別只看顏色 關鍵在「這個字」

去超市買米，不要只看顏色！請翻到背面看「品名」：

．寫「糯」字（如：黑糯糙米）就是紫米（小心血糖與脹氣）

．寫 「黑秈糙米」或「黑糙米」才是黑米（安心當飯吃）

吳映蓉叮嚀，養生是好事，但要選對食材！如果是為了控制血糖或體重管理，請選擇「黑米」；如果只是想解饞吃個紫米紅豆湯，那偶爾享受一下「紫米」的美味是沒問題的！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

