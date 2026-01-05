唐勝一

伍同學請客，郝局長爽快答應“好啊”， 接著告知，“老同學，我可是吃請不辦事的喲。”電話沉默一下，那端的同學輕聲一笑:“嘿嘿，我不找你辦事，就聚個舊，放心吧。”“好，這可是講定了的，我立馬就來。”

餐聚散席，郝局長剛上車，伍同學趕來敲了敲車門。車門打開，郝局長問他“還有事嗎”？伍同學“我，我”吱唔，把後話咽下喉，憋得一臉通紅，擺擺手“沒事”。郝局長跟他約定:“下個雙休日，我請你的客。”

從農村走出來的郝局長，經常回老家看望鄉親。大家爭先恐後留他吃飯，他照例不忘說一句:“我吃請就不辦事的喲。”鄉親們都說:“留你吃飯，不會圖你有所報。”五保戶劉大娘拽把郝局長:“走，到我家吃飯去。你不是說，我煎的荷包蛋，你最愛吃麼？”郝局長欣然前往。

廣告 廣告

表姐有回領著個大娘找上郝局長，介紹說:“她是關山村的江大娘，她講你們局曾在她村裏蹲過幾年點。這次漲洪水，她家房子被推毀，想向你打聽，能不能爭取點救災款？”郝局長當即表示:“這個可以，我會安排人員去瞭解情況，再按政策規定，落實你的救濟款。”江大娘感激不盡，便輕聲說:“走，我請局長和表姐去吃頓飯。”郝局長搖搖頭:“我是吃請不辦事，辦事不吃請。我剛剛答應給你辦事了，當然不會讓你請我吃飯的。”

郝局長叫表姐領著江大娘去他家裏吃中飯，再後硬是塞給了江大娘2000元現金。

前不久，郝局長應邀回到高中母校參加個座談會。休息時，見同學們揮拍廝殺，他一時興起，要過一位同學手中的羽毛球拍，像模像樣地與另一位同學過招。一局沒到，他就大汗淋漓。脫下外套和毛線衣，著一件襯衫打球。

在場的一位男老師指著郝局長的襯衫說:“局長，你的襯衫跟我的一模一樣，32元買的吧？”郝局長過來跟他比對著:“是一樣貨色。不過，我老婆買東西喜歡砍價，她跟人家一砍再砍，用28元給我買下的。”

在場的師生向他投去敬佩的目光。