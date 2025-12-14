吃「雞佛」更威猛？專家推「5營養素」提升男人的自尊！

生活中心／吳宜庭報導



冬天圍爐吃火鍋，白白胖胖的「雞佛」常被視為男性增「性」福的神秘食材。不過營養師高敏敏在臉書指出，雞佛其實沒有大家想像中那麼神奇。從營養成分來看，每100公克雞佛熱量僅有71大卡、蛋白質10.6公克、脂肪2.8公克，但膽固醇竟高達578毫克。一顆小雞佛約11公克，大顆甚至可達15到20公克，吃上幾顆就可能讓膽固醇攝取過高。









男人吃「雞佛」更威猛？營養師打破迷思：「5營養素」才是性福關鍵

雞佛雖含有雄性激素、鋅與睪固酮，但在高溫烹調過程中大多已被破壞，真正能被人體利用的比例並不高。（示意圖／翻攝自陳喬恩微博）

雖然近年美國飲食指南已取消膽固醇攝取上限，因為血中膽固醇多半由身體自行合成，食材攝取的膽固醇只佔血液膽固醇的2～3成，但若本身有血脂偏高、心血管疾病、脂肪肝或肥胖問題，仍建議少量食用為佳。至於雞佛是否真的能帶來「性」福？高敏敏表示，雞佛確實含有雄性激素、鋅與睪固酮，但在高溫烹調過程中大多已被破壞，真正能被人體利用的比例並不高，因此補元氣或提升性功能的效果非常有限。她強調，影響男性精力、荷爾蒙與血液循環的關鍵，不在於一晚吃下幾顆雞佛，而是長期、穩定地從日常飲食中攝取足夠且多元的營養素。

男人吃「雞佛」更威猛？營養師打破迷思：「5營養素」才是性福關鍵

若想提升「性」福，可多補充硒、鋅、維生素B群、精胺酸以及優質蛋白質。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

高敏敏指出，想要提升男性活力與性健康，可多補充硒、鋅、維生素B群、精胺酸以及優質蛋白質。硒有助維持精蟲活動力，鋅與精子數量及性慾息息相關，B群能幫助能量代謝並維持荷爾蒙平衡，而精胺酸則能促進血管擴張、改善血液循環。這些營養素可從蛋、豆腐、堅果、生蠔、深海魚、糙米、菠菜、雞胸肉與蝦等食物中獲得。她提醒，雞佛偶爾吃，當作火鍋小確幸無妨，但若是要真正的補氣補元氣，仍需靠均衡飲食、規律運動與充足睡眠，才能兼顧健康與性福。

