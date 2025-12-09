吃「骨鬆藥」前要先看牙醫？藥師警告：忽略恐致顎骨壞死

長期使用骨質疏鬆藥物可能導致罕見但嚴重的顎骨壞死，常見引起顎骨壞死的藥物包括雙磷酸鹽類及denosumab等抗骨質流失藥物，患者若出現顎骨疼痛、腫脹或牙齦裂傷等症狀，應立即就醫評估。

長期使用骨質疏鬆藥物可能導致罕見但嚴重的顎骨壞死，藥師提醒民眾用藥前應先進行完整口腔評估。（示意圖／Pexels）

藥師洪正憲在臉書專頁中解釋，藥物引起的顎骨壞死是指因長期使用某些藥物，導致顎骨區域骨頭暴露或壞死的情況。最常見的相關藥物包括雙磷酸鹽類（Bisphosphonates），如alendronate（福善美）、risedronate（瑞骨卓）、zoledronic acid（骨力強）等，以及Denosumab（保骼麗）這類人類RANKL單株抗體，其作用機制是抑制蝕骨細胞活性。

顎骨壞死的典型症狀包括顎骨疼痛、腫脹、口腔內暴露壞死骨頭、牙齒鬆動、牙齦裂傷化膿及下唇麻木感等。嚴重時可能併發蜂窩性組織炎、顎骨持續感染、牙齒脫落及顎骨功能受損等問題。

藥物引起的顎骨壞死是指因長期使用某些藥物，導致顎骨區域骨頭暴露或壞死的情況。（圖／Photo AC）

洪正憲建議，患者在開始使用這類藥物前，應先進行口腔健康評估及牙科照護。「治療前建議先至牙科、口腔顎面外科評估，完善口腔檢查，積極治療口腔疾病如蛀牙、牙周病等，徹底清除牙結石，任何不能保留的牙齒建議先拔除，待傷口癒合後再開始藥物治療。」

用藥期間，患者應定期進行口腔檢查，有牙周病史者建議每3個月檢查一次，無牙周病者則每6個月一次。同時需維持良好的口腔衛生習慣，每天正確刷牙、使用牙線，必要時使用抗菌漱口水。

用藥期間，患者需維持良好的口腔衛生習慣，每天正確刷牙、使用牙線。（圖／Photo AC）

洪正憲特別提醒，服用這類藥物期間應避免侵入性牙科手術，如非必要，應禁止拔牙、植牙等處置。若必須執行，需與牙科醫師協同評估並選擇安全時機。配戴假牙者也應定期檢查，避免假牙磨損口腔黏膜。

「服用雙磷酸鹽類或denosumab的患者，切記口腔健康就是骨骼健康的守門員。如果需要牙科侵入性治療，請務必先告知牙醫師您的用藥史，並與主治醫師討論是否需要暫停或調整藥物。」洪正憲強調，平時保持良好的口腔衛生與定期檢查，才能大幅降低顎骨壞死的風險。

