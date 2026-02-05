吃「1蔬菜」又勇又猛！研究：70%軟男體力、性慾大噴發

記者鄭玉如／台北報導

泌尿科醫師蘇信豪表示，男性若想重振雄風，除了常見的牡蠣、南瓜子外，水蓮也是不錯的選擇。（圖／翻攝自台北市食材登錄平台）

男性若想提升床上表現，除了透過運動，飲食也是關鍵。泌尿科醫師蘇信豪表示， 水蓮不僅富含膳食纖維，還含有對男性至關重要的微量元素「鋅」，就像是身體的「發電機燃料」，有助於提升生殖機能、精液品質，還能幫助傷口癒合、增加免疫力。

蘇信豪在臉書粉專指出，男性若想重振雄風，除了常見的牡蠣、南瓜子外，水蓮也是不錯的選擇。水蓮富含膳食纖維與鋅，其中鋅是合成睪固酮（男性荷爾蒙）的重要原料，有助於提升生殖機能。另外，攝取足夠的鋅可增加精子的活力與數量，進一步改善精液品質。鋅還能促進傷口癒合、提升免疫力，對手術後恢復也相當有幫助。

研究顯示，因鋅攝取不足而出現性功能障礙的患者，在適度補充鋅後，約有60%至70%能明顯感受到體力與性慾的改善；此外，合理補鋅也可讓精子活動力平均提升約15%至20%。不過，補鋅並非越多越好，成年男性每日建議攝取量約15毫克，女性則為12毫克。

最後，蘇信豪提醒，若長期過量補充鋅（每日超過40毫克），可能影響鐵與銅的吸收，甚至引發腸胃不適。他建議，以天然食物如水蓮、牡蠣、南瓜子攝取鋅最為健康。男性若想維持雄風，光靠運動不夠，飲食也應同步搭配，才能達到最佳效果。

