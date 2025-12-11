吃1顆抵8顆蘋果！「這水果」是台灣之光 抗氧化還能護腸道

記者蔣季容／台北報導

鳳梨釋迦營養價值驚人。（圖／農糧署提供）

每年12月至隔年4月是鳳梨釋迦盛產期，營養師李婉萍表示，鳳梨釋迦是外銷熱門品種之一，為台灣之光。其營養價值非常驚人，每顆含有84毫克的維生素C，相當於8顆蘋果，有助於抗氧化、增強免疫；此外，鎂含量還是蘋果的7倍，有助於心血管健康及穩定神經。

李婉萍在臉書指出，鳳梨釋迦雖然吃起來甜，但其實營養價值很驚人，是「好吃又健康的代表」。每顆約含84毫克的維生素C，等於8顆蘋果，有助於抗氧化、增強免疫、養顏美容。膳食纖維約5.2克，是蘋果的2倍，幫助腸道蠕動、排便順暢。

此外，鳳梨釋迦鎂含量高，是蘋果的7倍，有助心血管健康與穩定神經；同時也富含鉀、鐵、葉酸與蛋白質，提供人體能量代謝、維持神經系統、造血與細胞修復等功能。

李婉萍提到，每顆鳳梨釋迦（約308克）含有約314大卡熱量，比一包洋芋片少；糖含量約80公克，等於1又1/3碗飯的醣份。因此對於糖尿病患者，建議一天總量1/2顆建議分兩次吃，並建議搭配其他蛋白質食物，或選在餐後食用，較能平衡血糖波動。

李婉萍提醒，糖尿病、腎臟病患需注意糖分與鉀攝取量，避免一次攝取過多鳳梨釋迦，腸胃較敏感者請勿空腹食用，也不建議與其他高鉀食物如香蕉、椰子水等同時大量食用；容易上火者建議每日最多半顆，過量可能引起喉嚨不適或上火。

