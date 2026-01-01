吃12顆葡萄脫單？紐約華人熱鬧迎接新年 社群玩法有趣

相比時報廣場周邊餐廳利用倒數活動吸引人潮，中餐廳多以傳統用餐方式迎接新年。(記者范航瑜／攝影)

跨年夜，曼哈頓華埠和法拉盛的華人社群熱鬧非凡，無論是在家中邀請親友聚會，還是在餐廳排隊用餐，人們都以不同方式迎接新年。傳統習俗與近年在社群平台走紅的流行玩法交織，既保留文化記憶，也融入現代趣味，展現華人社群多元又熱鬧的跨年氛圍。

傳統習俗與社群風潮

劉小姐選擇邀請朋友到家中舉辦「百樂餐」(Potluck)活動，每個人帶來一道拿手好菜，共同迎接新年。同時，她還會帶著朋友嘗試「跨年吃12顆葡萄脫單」的活動。「跨年吃12顆葡萄脫單」這一熱門話題去年曾在華語社群媒體引起討論。這項源自西班牙的傳統習俗，指在午夜鐘聲響起時吃下12顆葡萄，象徵新的一年順利幸運。

相比時報廣場周邊餐廳利用倒數活動吸引人潮，中餐廳多以傳統用餐方式迎接新年。張先生原本打算滑雪過年，但有朋友加入且不會滑雪，他改到華埠「粥之家」與朋友聚餐。粥之家當晚座位爆滿，只能現場排隊等位。近年在TikTok走紅的快樂人和探花樓門口排起長龍，吸引不少外族裔顧客。為慶祝新年，探花樓整晚都會提供香檳。

回顧過去 展望新年

新年新氣象，也讓不少人回顧過去、訂立新目標。在紐約工作的王先生表示，新一年的目標是開始辦綠卡、在工作上更上一層樓，而最重要的是脫單。今年對他而言，是工作與生活的轉折之年，不僅面臨新挑戰，也認識了不少新朋友。本報在去年跨年夜採訪的曹小姐曾表示「新年的願望是多讀書」，但她坦言最後未能實現，一年只讀了不到五本，大部分閱讀時間都被碎片化的網路信息占據，「讀萬卷書不如行萬里路，我今年的目標是能多多旅遊。」

民主黨65D區領袖于金山表示，去年訂下的許多目標尚未完全實現，包括興建更多可負擔住房、阻止華埠監獄計畫，以及修建華埠牌樓等。他認為，2026年隨著新市長上任，推動相關議題可能面臨更大阻力，因為其許多政策理念與華埠的需求存在差異，但仍會持續努力。華埠商改區行政總監陳作舟指出，2026年對華埠將是關鍵一年，重點在於「突破」，利用人工智能(AI)等新興技術和工具，更有效地推廣與繁榮華埠，而不只是僅僅通過掛燈籠裝點等形式，「從九一一到疫情，華埠經歷過多次考驗仍屹立不倒，對新的一年，我們同樣充滿信心。」

