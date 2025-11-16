吃2種魚補氣助消化！吃蝦幫身體除濕 夏季用這些香料解倦怠

夏季氣溫上升，體內容易堆積熱氣，而且炎熱的天氣會讓人攝取過多的水分，導致水循環變差，進而因為食慾不振、身體不適導致夏季倦怠。日本藥膳料理家田村美穗香提醒夏季養生4要點，以及建議的食材和功效。

夏天養生要點

田村美穗香身兼橫濱幸食藥膳料理學校代表、自然療法研究家等身分，她表示，日本的夏季從5/6左右的立夏到8/7左右（立秋的前一天），是草木茂盛生長的時期。整個世界看起來陽光明媚，但容易因身體水循環變差而倦怠。她分享夏季養生要點如下。

食材的選擇法

身體過熱會導致腸胃虛弱、食慾不振。建議選用五性為「寒」、「涼」，會使身體冷卻的食材，或是香氣清爽的香料或香草。 攝取苦、酸味

藉由攝取酸味食材，例如白醋、檸檬、梅乾來避免過度出汗，並利用苦瓜、青椒等苦味食材來冷卻身體。 早上確實起床

夏天的白天很長，要配合太陽的節奏，避免熬夜。因為是水分容易攝取過多的季節，建議適度地做一些運動，促進水流。 提高脾臟功能

炎熱會導致脾臟疲勞，推薦攝取具有促進消化、增加食慾的香草，或是香料八角等來進行養生。

夏季養生食材選擇

夏季食材的重點在於防止因酷暑大量流汗而導致水分流失。此外，為了避免體內堆積熱氣，水流停滯，建議選擇促進水循環的食材。

選用能夠促進代謝的食材

選擇具有利尿作用或是能夠溫暖身體，促進水氣發散和出汗並刺激代謝的食材。

【蝦子】五性：平。五味：酸。歸經：肺、胃。

香料與香草：橘子皮、薄荷、魚腥草、菊花、洋甘菊等。 選用能夠冷卻身體的食材

選擇能夠冷卻身體，促進水循環的食材，例如茄子、冬瓜、小黃瓜、苦瓜、大豆、紅豆等。

【茄子】五性：涼。五味：甘。歸經：脾、胃、大腸。

香料與香草：西芹、薏仁、鼠尾草、桑椹、梔子花、菊花、綠豆、番紅花、朱槿、玫瑰果等。 選用能夠促進消化的食材

選擇有益於消化，讓營養順利運送到脾臟的食材，例如沙丁魚、鴨肉、肝臟、牛肉、芋頭、蒟蒻、紅蘿蔔等。

【沙丁魚】五性：溫。五味：甘、鹹。歸經：肝、腎、心、脾。

香料與香草：生薑、蒜頭、香菜、八角、小荳蔻、羅勒、山椒、紫蘇、橘子皮、薏仁等。 選用能夠補氣的食材

利用鰹魚、紅蘿蔔、蕈菇類、馬鈴薯、鮭魚、蠶豆、空心菜和毛豆來補充體內的氣。

【鰹魚】五性：平。五味：甘。歸經：腎、脾。

香料與香草：茴香、鼠尾草、八角、紅棗等。

