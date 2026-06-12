「吃2顆荔枝」酒測險超標！ 警證實：榴槤、發酵麵包也會 受檢前先做這事
荔枝正值產季，苗栗縣議員黃芳椿11日在苗栗縣議會總質詢議程時，播放一段網傳影片，說有員警實測吃完2顆荔枝酒測險些超標，苗栗縣警局長李忠萍證實是真的，表示目前警方除了有酒駕嫌疑才實施酒測，當事人也可以先漱口才酒測，避免吃了荔枝殘留在口腔的酒精影響了準確性。
黃芳椿認為，如果吃完荔枝酒測真的會超標，可能會被有心人利用，以吃荔枝為籍口掩護酒駕或拒測，容易引發執法爭議。李忠萍答覆質詢時，表示「這是真的」，而為了員警執勤，駕駛人剛吃完發酵食物可先飲水或漱口再測，避免影響準確性。
除了荔枝，李忠萍指出，警察局交通隊也做過類似測試，確認如果吃完榴槤及發酵麵包馬上酒測，也可能會出現酒精反應，但這些微量乙醇會快速消耗。根據內政部警政署有酒測標準作業程序（SOP），目前執勤時如遇駕駛人有吃類似發酵水果、食物，員警會先讓當事人喝水、漱口，待15分鐘後再酒測。如果只是吃荔枝，喝水後檢測，幾乎不會有酒精殘留。
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