吃30元黑輪「掉出1把衝鋒槍」全場嚇 抓到了！結局超展開

2025年12月4日，黃男在小吃店吃黑輪，背包掉出一把衝鋒槍，畫面在網路瘋傳，警方查出是一把玩具槍。讀者提供



台中市一家小吃店，發生男客人用餐30元黑輪過程，背包掉出一把「衝鋒槍」，當場空氣凝結，業者和其他客人嚇到不知道該說什麼！台中市警二分局調閱百支監視鏡頭，4日深夜逮捕32歲黃姓男子，其住處起獲仿衝鋒槍造型BB彈玩具槍，經鑑識確認，該槍為塑膠材質，動能不足以造成傷害。

黃男持有之玩具槍是花新臺幣650元購得，供稱當「防身」用途。全案依《社會秩序維護法》第65條第1項第3款移送裁處。

12月4日21時26分，黃男在台中市北區篤行路小吃店用餐時，背包中掉出1把槍枝，影像在網路上瘋傳，有人說是一把衝鋒槍，現場其他顧客目擊槍掉出背包，嚇到不知道應該如何反應才稱得上妥適。

警二分局立即組成專案小組展開追查，發現犯嫌徒步行離去，員警調閱近百支監視器，沿著男子徒步足跡一路從市區追到清水區，行程跨區、線索多次中斷。最終於4日21時26分在清水區查獲黃男，並於其住處起獲仿衝鋒槍造型BB彈玩具槍。

第二分局分局長鍾承志提醒民眾，切勿攜帶或炫耀仿真度高的玩具槍，這類物品在公共場合極易引發誤會，不僅造成群眾恐慌，亦避免浪費社會資源。

黃男在小吃店吃黑輪，背包掉出一把衝鋒槍。讀者提供

