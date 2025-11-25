吃30年薑母鴨沒看過賣白飯 內行人曝原因：追求最大利益

天冷不少人喜歡吃薑母鴨暖身，一名女子好奇全台薑母鴨店，為何不提供白飯，疑問引發熱烈討論，有網友說，吃薑母鴨30年真的都沒吃到白飯，內行人解釋，由於薑母鴨和羊肉爐一年僅冬季營業，店家希望獲取最大利益，通常只提供麵線，因為麵線單價較高、易控制份量，既能兼顧利潤也方便營運，因此白飯鮮少出現在薑母鴨店菜單上。

原PO近日於Threads發文指出，聽薑母鴨店老闆表示，全台的薑母鴨店都不提供白飯，讓她好奇是否是真的？貼文曝光後，引起不少網友回應分享經驗，表示大多數薑母鴨店或羊肉爐店都只有提供麵線，有人笑稱吃薑母鴨一定要先去熱炒店買一碗白飯配，才能滿足，「我都去隔壁熱炒店買一碗白飯配」、「羊肉爐也有這個問題，白飯控難過」、「吃了30年的薑母鴨，還真沒有遇過有賣白飯的」。

至於薑母鴨店不賣白飯的原因，內行人分析，由於薑母鴨和羊肉爐一年只有冬季營業，店家希望獲取最大利益，相比之下，麵線單價高、消耗量少，一份賣40元利潤更高；白飯則因價格低、容易吃飽，利潤相對薄，還可能影響其他品項銷售量，因此店家才不提供白飯。

另也有人指出，賣白飯可能產生管理與衛生問題，如需準備大量米飯、控制份量、避免浪費等，綜合以上原因，薑母鴨店普遍以麵線或其他澱粉類替代，既方便又能維持利潤。

