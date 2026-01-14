吃4種藥還降不下來？奇美醫靠瘦瘦針與血糖監測 打造控糖新方程式

76歲的蔡女士長期服用四種口服藥，糖化血色素仍高達9.0%，更曾因糖尿病酮酸中毒住院。出院後經醫師評估，蔡女士仍有殘存胰島素功能，遂採口服藥合併瘦瘦針治療，並結合CGM，隔週再加上胰島素輔助。隨著瘦瘦針劑量調升與胰島素劑量同步遞減，目前蔡女士血糖90%的時間維持在標準區間（70-180 mg/dL），且無任何低血糖發生。

俗稱「瘦瘦針」的腸泌素，不僅在減重界掀起熱潮，更是糖友保護心血管與腎臟的神隊友。奇美醫院引進美式照護概念，透過「瘦瘦針」結合連續性血糖監測器（CGM），不僅能兼顧控糖與減重，更能保護心臟與腎臟，發揮「一加一大於二」的功效，為糖友打造個人化治療方案。

瘦瘦針不只減重 更是護心顧腎神隊友

奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧說明，腸泌素之所以被稱為「瘦瘦針」，是因為臨床上有卓越的減重效果，最初其實是為治療糖尿病研發，根據最新美國糖尿病學會（ADA）指引，其降糖效果被歸類為與胰島素同級的「強效」藥物。

廣告 廣告

他進一步指出，腸泌素的機轉是「血糖高時才促進胰島素分泌」，因此單獨使用幾乎不會造成致命的低血糖。若糖友同時有過重、肥胖問題，或屬於心血管疾病高風險族群（如曾中風、心肌梗塞），應優先考慮使用。

特定腸泌素甚至能改善蛋白尿、延緩慢性腎臟病惡化及降低洗腎風險。然而，當腸泌素與胰島素併用時，仍有低血糖風險，此時搭配CGM即成為確保安全的重要防護網。

告別盲人摸象 精準數據取代傳統猜測

彭瓊慧指出，許多糖尿病患者缺乏監測習慣，往往需等到三個月回診時，才量一次糖化血色素或指尖血糖，猶如「盲人摸象」，一年僅有四次調整藥物的機會，容易錯失治療黃金期。

若能導入連續性血糖監測器，病人能自行掌握每日血糖波動，醫師端也能依據即時數據，在短短一至兩週內掌握藥效並快速調整處方，避免無效用藥。

擁有美國內分泌暨新陳代謝專科資格的彭瓊慧，將美國治療糖友的日常流程帶回臺灣，她分享，口服藥或合併胰島素的病人，通常在配戴連續性血糖監測器二至四週後，即可調整到位、快速達標。

並非人人適用 專業評估是關鍵

不過，彭瓊慧醫師也提醒，腸泌素並非萬能。對於年紀較大、病程過久導致胰臟無足夠分泌能力的病人，或是長期血糖控制不佳導致胰臟受損者，單用腸泌素效果有限。

臨床上，這類病人可能需先短期使用胰島素讓胰臟「休息」並恢復功能，再搭配腸泌素，才有機會發揮藥物最高效用，甚至成功停用胰島素。