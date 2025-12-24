吃5年垃圾食物「心臟衰竭亡」！少女腸道竟抽7公升積液

國際中心／楊佩怡報導

印度北方邦（Uttar Pradesh）日前發生一起引發社會關注的少女病逝案。就讀高二的16歲少女阿哈娜（Ahana）在本月21日於全印度醫學科學學院（AIIMS）不幸去世。事後家屬聲稱死因是「長期食用垃圾食物導致腸道感染」，此說法因具衝擊性在網路上迅速傳開，引發廣泛恐慌。然而，院方與醫學專家隨後出面澄清，該說法並無科學根據。

根據《NDTV》新聞報導，全印度醫學科學學院官方指出，阿哈娜的真正死因並非垃圾食物，而是多重疾病併發症。醫院表示，阿哈娜於12月19日送醫時，已患有嚴重的傷寒（Typhoid）。由於傷寒感染過於嚴重，導致其腸道穿孔（Perforation）。在傷寒感染受控前，無法進行手術。醫師還發現她同時患有肺結核（TB）。最終，她在12月21日因多重器官衰竭及心跳停止（Cardiac Arrest）宣告不治。

狂吃5年垃圾食物「心臟衰竭亡」！16歲少女腸道竟抽出「7公升積液」

印度16歲少女腸道穿孔+肺結核，送醫搶救宣告不治。（圖／翻攝自X平台）

死者阿哈娜的親屬薩吉德·汗（Sajid Khan）接受採訪時表示，12月3日晚間，阿哈娜在一家私人醫院接受了腸道手術。阿哈娜的兩條腸子粘連在一起，手術取出了約6到7公升的「積液」。她在加護病房住了七、八天後出院。之後，她又被送往另一家醫院接受了兩天的護理。後來又轉往全印度醫學科學學院（AIIMS）治療，不過因出現了併發症，在12月21日晚間去世。

家屬指出醫生並未正式說明垃圾食物是死因，死因證明上寫的是心跳停止。但之所以會產生「垃圾食物奪命」的說法，是因為阿哈娜從幼年起就極度偏好加工食品與零食，不愛吃家常菜，且近五年來幾乎每天食用垃圾食物。家屬「直覺認為」長期不良的飲食習慣導致她的腸道變硬、沾黏，進而引發後續疾病。家屬表示，雖然對醫院的治療非常滿意，但仍堅持「個人看法」，認為垃圾食物是毀掉她健康的罪魁禍首。

家屬認為少女的死是長期吃垃圾食物造成的，不過此說法立刻被醫師打臉。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

針對家屬的說法，新德里甘加·拉姆醫院（Sir Ganga Ram Hospital）的腸胃科副主席皮尤許·藍詹（Piyush Ranjan）醫生則明確指出，「垃圾食物直接致死」的說法是不正確的。他表示，食用速食並不會直接造成腸道破裂，腸道穿孔通常源於阻塞或嚴重感染；他強調長期食用過度加工食品會導致營養不良、肥胖、脂肪肝以及消化問題，雖然可能間接增加腸道阻塞風險，但與此案的急性感染死亡並無直接因果關係。





