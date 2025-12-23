吃Buffet注意！「島語」鮭魚驗出李斯特菌 台南這家餐廳生魚片出包

漢來大飯店旗下「島語自助餐廳」今年8月被驗出李斯特菌檢測陽性，經複檢後已合格。翻攝自臉書



愛吃飯店自助餐、生魚片注意了！行政院消費者保護處今（12/23）日公布今年8月針對全台18家飯店自助餐廳生魚片進行的抽驗結果，發現其中2家飯店的生魚片檢測不符規定，分別涉及李斯特菌及食材不夠新鮮等問題；相關業者經限期改善並完成複查後，已全數符合現行衛生標準。

消保處指出，本次查核於今年8月間，會同台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等六都衛生機關，針對18件飯店自助餐廳供應的生魚片，進行微生物與鮮度檢測，檢驗項目包括沙門氏桿菌、腸炎弧菌、單核球增多性李斯特菌，以及作為鮮度指標的揮發性鹽基態氮。

檢測結果顯示，沙門氏桿菌與腸炎弧菌兩項指標全數符合規定；但在李斯特菌檢測中，有1件不合格，為台北漢來大飯店旗下「島語自助餐廳」供應的現流鮭魚菲力，檢出單核球增多性李斯特菌陽性，不符「食品中微生物衛生標準」。

此外，在揮發性鹽基態氮檢測方面，也有1件不符規定，就是台南台糖長榮酒店內的「吃遍天下自助餐廳」，其供應的鮪魚檢出揮發性鹽基態氮17.1 mg／100 g，超過生鮮即食水產品限量15 mg／100 g，未符合「食品中污染物質及毒素衛生標準」，顯示食材鮮度不佳。

消保處表示，針對上述不合格案件，食藥署已請地方衛生機關依法查處，並要求業者限期改善。經後續複查與再次抽驗後，相關生魚片均未再檢出李斯特菌，揮發性鹽基態氮數值亦已符合限量規定。

消保處指出，生魚片屬於生鮮即食水產品，若在處理、保存或原料來源管理上未落實食品衛生規範，恐增加病原菌污染或鮮度不佳的風險，進而危害消費者健康。針對本次查核結果，行政院消保會決議請食藥署持續會同食品相關公協會與地方衛生局，加強對餐廳業者的宣導與輔導，並研議辦理年度專案查核，擴大抽檢範圍，以維護消費者食安權益。

消保處也再次呼籲，餐廳業者應確保所提供的生魚片符合「食品中微生物衛生標準」及「食品中污染物質及毒素衛生標準」，落實食材來源與保存管理，讓消費者能安心享用飯店自助餐料理。

