吃Buffet突倒地「無呼吸心跳」！港婦搶救4天不治身亡 死因待相驗釐清

3日晚間，一名68至70歲的香港籍婦人與家人於高雄夢時代商場知名連鎖Buffet用餐時，突然身體不適倒地。（示意圖，取自photo AC免費圖庫）

23日晚間，一名68至70歲的香港籍婦人與家人於高雄夢時代商場知名連鎖Buffet用餐時，突然身體不適倒地，一度無呼吸心跳。目擊者稱，婦人是在取餐途中突然倒下，情況相當突然。

當時餐廳服務人員立即依SOP急救，並施以哈姆立克急救法；剛好也有護理人員在場加入協助CPR；消防局獲報到場後，接手施作急救並緊急將婦人送往鄰近醫院。雖一度恢復生命徵象，被送入加護病房觀察，但情況始終未改善。

家屬今（26）日清晨4點多接獲醫院通知後，決定拔管。據了解，婦人在倒地前即出現頭暈、嘔吐等狀況，但醫護在檢查過程中並未於口腔或呼吸道發現異物，初步排除被食物噎到可能，詳細死因仍待檢警進一步釐清。

buffet業者24日發布聲明表示，現場同仁第一時間已依程序進行急救協助，以顧客安全為首要，後續也將配合調查並向各界說明。

